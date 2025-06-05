"ليسوا سكان لبنان".. نادين الراسي "تُعاتب" أدرعي شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

#نادين_الراسي معترضة على تسمية سكان #بيروت والجنوب بـ"سكان #لبنان" !
ليش سكان بيروت والجنوب يعتبروا سكان كوكب المريخ؟!
وبعدين الخرايط اللي عم ينشهرها بتحدد المناطق والحي والمبنى فما تخافي على السياحة في باقي مناطق لبنان 😒#الضاحية_الجنوبية #عين_قانا pic.twitter.com/t6LDW0irdB
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) June 5, 2025
#نادين_الراسي معترضة على تسمية سكان #بيروت والجنوب بـ"سكان #لبنان" !
ليش سكان بيروت والجنوب يعتبروا سكان كوكب المريخ؟!
وبعدين الخرايط اللي عم ينشهرها بتحدد المناطق والحي والمبنى فما تخافي على السياحة في باقي مناطق لبنان 😒#الضاحية_الجنوبية #عين_قانا pic.twitter.com/t6LDW0irdB