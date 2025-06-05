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فنون ومشاهير

"ليسوا سكان لبنان".. نادين الراسي "تُعاتب" أدرعي شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

Lebanon 24
05-06-2025 | 23:43
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة نادين الراسي وجهت فيه رسالة إلى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، معترضة على ما ورد في تحذيره الموجه مساء أمس الخميس إلى اللبنانيين ومطالبتهم بإخلاء منازلهم قبل الغارات الأخيرة.

وعبّرت نادين عن اعتراضها على مخاطبة سكان بيروت والجنوب بـ"سكان لبنان"، معتبرة أن ذلك يهول الأمور ويهدد السياحة وحياة الشعب اللبناني.
 
 
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وكان الجيش الإسرائيلي شن، فجر اليوم الجمعة، غارات عنيفة على بلدة عين قانا وحي الكفاءات في الضاحية الجنوبية. 

وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء 4 مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل شن الغارات على ما وصفها بمواقع تحت الأرض تابعة لحزب الله ومخصصة لتصنيع طائرات مسيّرة بتمويل من إيران.(إرم نيوز)
 
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