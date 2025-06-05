"ليسوا سكان لبنان".. نادين الراسي "تُعاتب" أدرعي شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

انتشر فيديو عبر للممثلة وجهت فيه رسالة إلى الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، معترضة على ما ورد في تحذيره الموجه مساء أمس الخميس إلى اللبنانيين ومطالبتهم بإخلاء منازلهم قبل الأخيرة.



وعبّرت نادين عن اعتراضها على مخاطبة سكان والجنوب بـ" "، معتبرة أن ذلك يهول الأمور ويهدد السياحة وحياة الشعب اللبناني.

#نادين_الراسي معترضة على تسمية سكان #بيروت والجنوب بـ"سكان #لبنان" !

ليش سكان بيروت والجنوب يعتبروا سكان كوكب ؟!



وبعدين الخرايط اللي عم ينشهرها بتحدد المناطق والحي والمبنى فما تخافي على السياحة في باقي مناطق 😒#الضاحية_الجنوبية #عين_قانا pic.twitter.com/t6LDW0irdB — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) June 5, 2025 Advertisement

وكان الجيش الإسرائيلي شن، فجر اليوم الجمعة، غارات عنيفة على بلدة وحي الكفاءات في الضاحية الجنوبية.



وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء 4 مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل شن الغارات على ما وصفها بمواقع تحت الأرض تابعة لحزب الله ومخصصة لتصنيع طائرات مسيّرة بتمويل من .(إرم نيوز)