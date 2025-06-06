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فنون ومشاهير

هذه آخر تطورات الحالة الصحية لإبن تامر حسني.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل

Lebanon 24
06-06-2025 | 01:58
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بعد دخوله المستشفى في الأيام الماضية، طمأنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، جمهورها على الحالة الصحية لنجلها آدم تامر حسني
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ونشرت بسمة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وكتبت: "الحمد لله".

وكان نجل تامر حسني وبسمة بوسيل، قد تم نقله الى غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات، وذلك على إثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

الجراحة كانت قد أُجريت بشكل طارئ، ولم يُكشف عن تفاصيلها الدقيقة أو طبيعة الحالة الصحية التي استدعت التدخل الجراحي السريع، إلا أن مصادر مقرّبة أكدت أن الطفل يتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

وكان الفنان تامر حسني كشف عن تعرضه لأزمة صحية، استدعت دخوله المستشفى، وذلك قبل سفره الى دبي لإحياء حفل غنائي هناك، وأكد أن نجله آدم تعرض بعدها بأسبوع لأزمة صحية، دخل بسببها أيضًا المستشفى. (لها)
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