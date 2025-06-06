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فنون ومشاهير

النجم الهوليوودي الشهير لديه 7 أبناء ورُزق بابنة في سن الثمانين!

Lebanon 24
06-06-2025 | 04:13
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تحدث الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو عن "قاعدته الأولى" في تربية أبنائه السبعة.
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وقال دي نيرو (81 عاماً) لبرنامج "إنترتينمنت تونايت" إن "الأساس هو دعم أطفالك"، مضيفاً: "طالما أنهم لا يؤذون أنفسهم، أو يفعلون أي شيء مدمر أو ما شابه، فعليك دعمهم - نقطة على السطر"، وفقا لموقع Page Six.

وتابع نجم هوليوود: "حتى لو لم توافق على ما يفعلونه، عليك دعمهم. ويجب أن يعلموا أنك تدعمهم. دائماً".

وعن تربية ابنته جيا، البالغة سنتين، التي رزق بها من صديقته تيفاني تشين (45 عاماً) في نيسان 2023، خلال هذه المرحلة من حياته، فأكّد الفنان القدير قائلاً: "إنها متعة حقيقية".
 
 
 
يشار إلى أن دي نيرو أب لدرينا ورافاييل من زوجته الأولى ديان أبوت، ولديه توأم هما جوليان وآرون من عارضة الأزياء والممثلة توكي سميث، وابنه إليوت وابنته هيلين من زوجته الثانية غريس هايتاور، وجيا من صديقته تيفاني تشين.(لها)
 
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