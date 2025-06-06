النجم الهوليوودي الشهير لديه 7 أبناء ورُزق بابنة في سن الثمانين!

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تحدث الممثل الأميركي الشهير عن "قاعدته الأولى" في تربية أبنائه السبعة.وقال دي نيرو (81 عاماً) لبرنامج "إنترتينمنت تونايت" إن "الأساس هو دعم أطفالك"، مضيفاً: "طالما أنهم لا يؤذون أنفسهم، أو يفعلون أي شيء مدمر أو ما شابه، فعليك دعمهم - نقطة على السطر"، وفقا لموقع Page Six.وتابع نجم : "حتى لو لم توافق على ما يفعلونه، عليك دعمهم. ويجب أن يعلموا أنك تدعمهم. دائماً".وعن تربية ابنته جيا، البالغة سنتين، التي رزق بها من صديقته (45 عاماً) في نيسان 2023، خلال هذه المرحلة من حياته، فأكّد الفنان قائلاً: "إنها متعة حقيقية".