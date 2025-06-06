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فنون ومشاهير

في عيد الأضحى... وفاة مُلحن شاب بشكلٍ مفاجىء

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:15
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تُوفي الملحن المصري الشاب محمد كرارة.


ونعى الشاعر محمد عاطف الملحن الراحل، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق العزيز الملحن الشاب محمد كرارة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه".
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ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان كرارة اليوم، عقب صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين فس منطقة قصر العيني. (روسيا اليوم)
 
 
 
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