في عيد الأضحى... وفاة مُلحن شاب بشكلٍ مفاجىء

تُوفي الملحن المصري الشاب محمد كرارة.





ونعى الشاعر الملحن الراحل، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق الملحن الشاب محمد كرارة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه".

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ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان كرارة اليوم، عقب من فس منطقة قصر العيني. (روسيا اليوم)