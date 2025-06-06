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فنون ومشاهير
قبل الشهرة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه الماديّ: "اشتغلت بالدهان و الحديد وبالمطاعم"
Lebanon 24
06-06-2025
|
07:25
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قال الفنان
سعد رمضان
، إنّه كان "يحبّ أنّ يكون فقيراً، ومن ثمّ أنّ يُصبح غنيّاً".
وأضاف
رمضان
في مقابلة: "كنت حبّ انه يصير شي معي بحياتي يخليني صير غني".
وأوضح أنّ عائلته لم تكن فقيرة، وتابع: "بس ما كنا نقدر
نجيب
يلي بدنا ياه، ما كان معي سيارة، امي موظفة وبييّ كان بالجيش، كنا من عائلة متوسطة بس مش أغنياء".
وكشف رمضان أنّه عمل "في الدهان والحديد والمطاعم"، وقال: "كلّ شي وصلتلو اليوم أحلى بكتير من غيري الحمدلله".
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