قبل الشهرة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه الماديّ: "اشتغلت بالدهان و الحديد وبالمطاعم"

قال الفنان ، إنّه كان "يحبّ أنّ يكون فقيراً، ومن ثمّ أنّ يُصبح غنيّاً".

وأضاف في مقابلة: "كنت حبّ انه يصير شي معي بحياتي يخليني صير غني".

وأوضح أنّ عائلته لم تكن فقيرة، وتابع: "بس ما كنا نقدر يلي بدنا ياه، ما كان معي سيارة، امي موظفة وبييّ كان بالجيش، كنا من عائلة متوسطة بس مش أغنياء".

وكشف رمضان أنّه عمل "في الدهان والحديد والمطاعم"، وقال: "كلّ شي وصلتلو اليوم أحلى بكتير من غيري الحمدلله".