كارول سماحة تنشر صوراً لزوجها الراحل في آخر عيد أضحى: "كأنك حاسس انو العشاء الأخير"

العيد الأخير...
على نهر النيل، كنت شايفة التعب بعيونك...
وقلبي من جوا حاسس إني عم ودعك...
الكلام بهيديك الليلة كان قليل...
وحدن ضحكات الولاد حوالينا
خلقوا أمل زغير...
بس إنت بصمتك وحزنك كأنك حاسس...
انو العشاء الأخير!#كارول_سماحة #حياة #وليد_مصطفى #النيل pic.twitter.com/7F1r5A6gpG
— carole samaha (@CAROLE_SAMAHA) June 6, 2025
العيد الأخير...
على نهر النيل، كنت شايفة التعب بعيونك...
وقلبي من جوا حاسس إني عم ودعك...
الكلام بهيديك الليلة كان قليل...
وحدن ضحكات الولاد حوالينا
خلقوا أمل زغير...
بس إنت بصمتك وحزنك كأنك حاسس...
انو العشاء الأخير!#كارول_سماحة #حياة #وليد_مصطفى #النيل pic.twitter.com/7F1r5A6gpG