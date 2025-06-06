كارول سماحة تنشر صوراً لزوجها الراحل في آخر عيد أضحى: "كأنك حاسس انو العشاء الأخير"

مع حلول المبارك، استذكرت الفنانة زوجها الراحل المنتج .

ونشرت كارول عبر حسابها على "اكس" صورتين تجمعها بزوجها وابنتها وكتبت:

"العيد الأخير...

على نهر النيل، كنت شايفة التعب بعيونك...

وقلبي من جوا حاسس إني عم ودعك...

الكلام بهيديك الليلة كان قليل...

وحدن ضحكات الولاد حوالينا

خلقوا أمل زغير...

بس إنت بصمتك وحزنك كأنك حاسس...

انو العشاء الأخير!"