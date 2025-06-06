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فنون ومشاهير

كارول سماحة تنشر صوراً لزوجها الراحل في آخر عيد أضحى: "كأنك حاسس انو العشاء الأخير"

Lebanon 24
06-06-2025 | 07:40
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مع حلول عيد الأضحى المبارك، استذكرت الفنانة كارول سماحة زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى
 
ونشرت كارول عبر حسابها على "اكس" صورتين تجمعها بزوجها وابنتها وكتبت: 
 
"العيد الأخير...
على نهر النيل، كنت شايفة التعب بعيونك...
وقلبي من جوا حاسس إني عم ودعك...
الكلام بهيديك الليلة كان قليل...
وحدن ضحكات الولاد حوالينا
خلقوا أمل زغير...
بس إنت بصمتك وحزنك كأنك حاسس...
انو العشاء الأخير!"
 
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