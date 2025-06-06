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فنون ومشاهير

"لن نركع"... هكذا علّقت نادين نجيم على غارات الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
06-06-2025 | 09:16
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علّقت الممثلة نادين نسيب نجيم على غارات العدوّ الإسرائيليّ يوم أمس، التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدة عين قانا.
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وقالت نادين عبر حسابها على منصة "إكس":
"لبنان الحبيب،  
بعد ما تعبنا من الحرب وبدأنا نعيد بناء وطننا بحب وصبر، اليوم بنواجه هجمات جديدة من العدوّ الإسرائيلي. رغم كل الألم والدمار، شعبك ما زال واقف، ما زال صامد، وما زال بيحبك أكتر من أي وقت مضى.  
إنت مش بس أرض، إنت روحنا وهويتنا، وبكل تحدي بنقول: لن نركع ولن نستسلم. لبنان بيجمعنا، وبقلب كل لبناني فينا أمل وحلم بلبنان السلام والأمان.  
رح نضل مع بعض، نرفع راسنا ونحمي أرضنا، لأن لبنان يستحق منا كل التضحية. 
الصيف جاي والفرح جاي معه لبنان بحاجة النا اكتر من ايا وقت".
 
 
 
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