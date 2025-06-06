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فنون ومشاهير

نوال الزغبي تحتفل بنجاح "يا مشاعر" وتكشف اسم الأغنية الجديدة!

Lebanon 24
06-06-2025 | 16:00
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كشفت النجمة الذهبية نوال الزغبي عن اسم أغنيتها الثانية من ألبومها "يا مشاعر" ما أثار تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
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في هذا السياق، نشرت نوال الزغبي عبر صفحتها على منصة اكس تدوينة جاء فيها بما معناه باللغة العربية:" مرحبًا" بالإضافة إلى وسم "ماضي وفات" وهي من كلمات احمد حسن راؤول، ألحان أجمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأظهر الجمهور حماسه لجديد نوال الزغبي خصوصًا بعد نجاح أغنيتها "يا مشاعر" وكتب:" المكتوب مبيّن من عنوانه ...بالإنتظار"، " انا حبيت اقلك انتي الماضي و الحاضر و المستقبل و العمر كله حبيبتي الذهبية"، " من الاسم مبين الاغنية فخمة"، " هيت الصيف عالطريق"، " سنة الذهبيه بلا منازع" وغيرها من التعليقات.

كذلك، كانت قد احتفلت نوال الزغبي بنجاح أغنيتها "يا مشاعر" وسط أجواء مميزة وقامت بتقطيع قالب حلوى طُبع عليه بوستر الأغنية.

مع الإشارة إلى أنّ نوال الزغبي كانت قد طرحت أغنيتها الجديدة تحت عنوان "يا مشاعر" التي تعد أولى أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم هذه الأغنية وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد الزعيم، وتوزيع عمر صباغ، و يقول مطلعها:" كلما بتعلّق بشغلي... الدنيي بتاخدها منّي ....ما بدي حِبّك اسمحلي... خوفي قلبي يوجعني... من فضلك لا تقرب روح... باقي عندي شوية روح... ما بتحمل بعد جروح...بعد جرح بيقتلني...يا مشاعر قلبي تهدّي..."
تحمل أغنية "يا مشاعر" لنوال الزغبي كلمات مؤثرة تعبّر عن الخوف من الحب بعد خيبات متكررة، وتلامس قلب الجمهور حيث لاقت تفاعلاً كبيراً من محبيها منذ الدقائق الأولى لطرحها.
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