يسرا: لن أتردد في مشاركة عمرو يوسف كضيفة شرف

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تعود يسرا للسينما بفيلمين مختلفين لتفاجيء جمهورها بعودة فنية قوية حيث تقوم حالياً بتصوير مشاهدها ضمن أحداث أعمالها الجديدة " لما " و " بنات فاتن "، فماذا قالت يسرا عن تجاربها ؟حقوق المرأةكشفت يسرا بتصريحاتها ل "سينماتيك " أن فيلمها السينمائي الجديد "الست لما " تتناول فيه قضية تدافع فيها عن حقوق المرأة بشكل ما ولكن في اطار كوميدي، والفيلم يضم عدداً كبيراً من النجوم بجوار يسرا بداية من درة وماجد المصري حتى وإنتصار.أما عن الفيلم الثاني " بنات فاتن "، فكشفت يسرا أنه نقل لجزء حقيقي بُنيت عليه شخصيات وأحداث العمل، والفيلم سيتناول أحداثه بطريقة خارج الصندوق.ضيفة شرفوعن مشاركتها كضيفة شرف في فيلم " " مع قالت : " عمرو مؤمن بي كثيراً وبآمن بموهبته أيضا وأنا على ثقة أن عمرو يوسف يضعني في العمل بشكل مختلف كثيراً، ولن أتردد في ان أحقق له ما يتمني من خلال الدور الذي أشارك به معه ".