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فنون ومشاهير

يسرا: لن أتردد في مشاركة عمرو يوسف كضيفة شرف

Lebanon 24
07-06-2025 | 03:52
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تعود يسرا للسينما بفيلمين مختلفين لتفاجيء جمهورها بعودة فنية قوية حيث تقوم حالياً بتصوير مشاهدها ضمن أحداث أعمالها الجديدة "الست لما " و " بنات فاتن "، فماذا قالت يسرا عن تجاربها القادمة ؟
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حقوق المرأة
كشفت يسرا بتصريحاتها ل "سينماتيك " أن فيلمها السينمائي الجديد "الست لما " تتناول فيه قضية تدافع فيها عن حقوق المرأة بشكل ما ولكن  في اطار كوميدي،  والفيلم يضم عدداً كبيراً من النجوم بجوار يسرا بداية من درة وماجد المصري حتى رانيا منصور وإنتصار.

أما عن الفيلم الثاني " بنات فاتن "،  فكشفت يسرا أنه نقل لجزء حقيقي بُنيت عليه شخصيات وأحداث العمل، والفيلم سيتناول أحداثه بطريقة خارج الصندوق.

ضيفة شرف
وعن مشاركتها كضيفة شرف في فيلم " درويش " مع عمرو يوسف قالت : " عمرو مؤمن بي كثيراً  وبآمن بموهبته أيضا وأنا على ثقة  أن عمرو يوسف يضعني في العمل  بشكل مختلف كثيراً،  ولن أتردد في ان أحقق له ما يتمني من خلال الدور الذي أشارك به معه ".
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