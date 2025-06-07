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فنون ومشاهير

بعد تحقيق 22 مليون جنيه إسترليني... توقّف مفاجئ لمسلسل جورجينا!

Lebanon 24
07-06-2025 | 08:10
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أعلنت جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن توقّف عرض مسلسلها الواقعي "i am georgina" بعد ثلاثة مواسم ناجحة.
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وحققت جورجينا، البالغة من العمر 31 عاماً، نحو 22 مليون جنيه إسترليني من المواسم الثلاثة، التي استعرضت جوانب من حياتها اليومية.
وحظي المسلسل بإشادة كبيرة وحقق شعبية واسعة، حيث تصدّر قوائم العشرة الأوائل في 46 دولة حول العالم، مما أدى إلى تجديده لمواسم إضافية بعد نجاح الموسم الأول.

وفي مقابلة مع مجلة "فوغ" العربية، وصفت جورجينا تجربتها مع المسلسل بقولها: "لقد كانت تجربة مهنية استثنائية، مليئة بالعمل والجهد، لكنها منحتني فرصة لإظهار شخصيتي الحقيقية للعالم".

وأضافت: "كان هذا المشروع الأهم في مسيرتي حتى الآن، لكنني لا أخطط لمواصلة عرض الواقع في الوقت الحالي".

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