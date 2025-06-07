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فنون ومشاهير
ماجد المهندس يؤدي مناسك الحج (صورة)
Lebanon 24
07-06-2025
|
10:22
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أدى الفنان
العراقي
ماجد المهندس
مناسك الحج هذا العام برفقة فريقه الإداري وعدد من أصدقائه المقربين.
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تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مصورة له وهو يرتدي ملابس الإحرام، حيث لاقى هذا المشهد استحسانًا واسعًا من محبيه وجمهوره، الذين عبّروا عن فخرهم به ودعوا له بحج مبرور وسعي مشكور.
ورافق ماجد المهندس، الملقب بـ"صوت الحب"، فريقه الإداري ومنهم مدير أعماله
فائق حسن
، إضافة إلى شقيقه نجم المهندس، والفنان صباح
العطار
، وأحد مديري
إدارة الأعمال
في
شركة روتانا
للصوتيات والمرئيات مهاب شرفلي.
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