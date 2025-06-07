ماجد المهندس يؤدي مناسك الحج (صورة)

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تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مصورة له وهو يرتدي ملابس الإحرام، حيث لاقى هذا المشهد استحسانًا واسعًا من محبيه وجمهوره، الذين عبّروا عن فخرهم به ودعوا له بحج مبرور وسعي مشكور.ورافق ماجد المهندس، الملقب بـ"صوت الحب"، فريقه الإداري ومنهم مدير أعماله ، إضافة إلى شقيقه نجم المهندس، والفنان صباح ، وأحد مديري في للصوتيات والمرئيات مهاب شرفلي.