Advertisement

فنون ومشاهير

هدية من ندى كوسا لملكات جمال آسيا.. فما هي؟

Lebanon 24
07-06-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1371853-638849221055673686.jpg
Doc-P-1371853-638849221055673686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت ندى كوسا، ملكة جمال لبنان لعام 2024، عن مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال العالم" بنسختها الـ72، التي أُقيمت في مدينة حيدر آباد بولاية تيلانغانا الهندية، ووصفت التجربة بأنها من أبرز المحطات في حياتها، معتبرة إياها "تجربة العمر".
Advertisement

وفي مقابلة مع موقع "فوشيا"، أعربت كوسا عن سعادتها بالمشاركة، مشيدة بالأجواء الودية التي جمعتها بالمشاركات من مختلف أنحاء العالم، وهنأت ملكة جمال تايلاند، أوبال سوشاتا، على فوزها بلقب ملكة جمال العالم لعام 2025، مؤكدة متانة العلاقة التي جمعتهما خلال المسابقة.

وأشارت إلى صداقات أخرى كوّنتها مع عدد من المشاركات، من بينهن ملكات جمال بنغلاديش، سريلانكا، أستراليا، نيوزيلندا وتونس.

وأكدت كوسا أن أجواء المسابقة ساعدتها على التألق والوصول إلى قائمة العشرين الأوائل، مضيفة: "مسابقة ملكة جمال العالم تشبهني أكثر من ملكة جمال الكون. كانت الأجواء لطيفة، والاهتمام بكل مشاركة واضح، ما منحني دفعاً إيجابياً".

كما وجهت كوسا رسالة إلى المشاركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2025، داعية إياهن إلى التركيز على الجانب الثقافي، وطريقة التقديم على المسرح، بالإضافة إلى كيفية كسب محبة الجمهور، مشيرة إلى أن هذه العناصر تصنع الفرق.

وفي سياق آخر، كشفت كوسا عن إطلاق مجموعتها الخاصة من الملابس الرياضية، ووصفتها بأنها "حلم تحقق"، مشيرة إلى أنها قدّمت هذه المجموعة هدية للمشاركات في مسابقة ملكة جمال آسيا، حيث لاقت استحساناً كبيراً. (فوشيا)

واعتبرت هذه الخطوة بداية لمسيرتها في عالم ريادة الأعمال، ضمن سعيها لتطوير ذاتها في مجالات مختلفة.
مواضيع ذات صلة
ندى كوسا تتأهل إلى "Top 5" ملكات جمال آسيا وأوقيانيا
lebanon 24
08/06/2025 04:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال لبنان ندى كوسا تصل إلى بيروت
lebanon 24
08/06/2025 04:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أين وصلت ندى كوسا في ملكة جمال العالم 2025؟ (فيديو)
lebanon 24
08/06/2025 04:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو أوّل إطلالة لندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم
lebanon 24
08/06/2025 04:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:23 | 2025-06-07
10:22 | 2025-06-07
08:10 | 2025-06-07
06:45 | 2025-06-07
03:52 | 2025-06-07
02:03 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24