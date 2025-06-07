هدية من ندى كوسا لملكات جمال آسيا.. فما هي؟

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تحدثت ندى كوسا، لعام 2024، عن مشاركتها في مسابقة " العالم" بنسختها الـ72، التي أُقيمت في مدينة حيدر آباد بولاية تيلانغانا الهندية، ووصفت التجربة بأنها من أبرز في حياتها، معتبرة إياها "تجربة العمر".وفي مقابلة مع موقع "فوشيا"، أعربت كوسا عن سعادتها بالمشاركة، مشيدة بالأجواء الودية التي جمعتها بالمشاركات من مختلف أنحاء العالم، وهنأت ملكة جمال تايلاند، أوبال سوشاتا، على فوزها بلقب ملكة جمال العالم لعام 2025، مؤكدة متانة العلاقة التي جمعتهما خلال المسابقة.وأشارت إلى صداقات أخرى كوّنتها مع عدد من المشاركات، من بينهن ملكات جمال بنغلاديش، سريلانكا، ، نيوزيلندا وتونس.وأكدت كوسا أن أجواء المسابقة ساعدتها على التألق والوصول إلى قائمة العشرين الأوائل، مضيفة: "مسابقة ملكة جمال العالم تشبهني أكثر من ملكة جمال . كانت الأجواء لطيفة، والاهتمام بكل مشاركة واضح، ما منحني دفعاً إيجابياً".كما وجهت كوسا رسالة إلى المشاركات في مسابقة ملكة جمال لعام 2025، داعية إياهن إلى التركيز على الجانب الثقافي، وطريقة التقديم على المسرح، بالإضافة إلى كيفية كسب محبة الجمهور، مشيرة إلى أن هذه العناصر تصنع الفرق.وفي سياق آخر، كشفت كوسا عن إطلاق مجموعتها الخاصة من الملابس الرياضية، ووصفتها بأنها "حلم تحقق"، مشيرة إلى أنها قدّمت هذه المجموعة هدية للمشاركات في مسابقة ملكة جمال ، حيث لاقت استحساناً كبيراً. (فوشيا)واعتبرت هذه الخطوة بداية لمسيرتها في عالم ريادة الأعمال، ضمن سعيها لتطوير ذاتها في مجالات مختلفة.