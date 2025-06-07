انهيار على الهواء.. زوجة الفنان الشهير تتهمه بضربها وخطف ابنتيها

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أثارت خبيرة التجميل ، زوجة مطرب المهرجانات الشعبي ، جدلًا واسعًا بعد ظهورها في بث مباشر عبر "تيك توك"، وهي في حالة انهيار وبكاء، متهمةً زوجها بـ"تعنيفها وسرقة ممتلكاتها واختطاف ابنتيها".وفي البث الذي تداولته منصات التواصل على نطاق واسع، قالت شيماء: " الليثي ضربني وسرق دهبي وفلوسي وخطف بناتي.. أنا مستحملة من 10 سنين".وظهرت الزوجة تطلب النجدة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"عشر الصمت والمعاناة"، ما أثار موجة من التعاطف والتضامن بين المتابعين، الذين تداولوا المقطع بشكل واسع وسط مطالبات بتدخل الجهات المختصة.يُذكر أن العلاقة بين الطرفين بدت متماسكة خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت شيماء إلى جانب زوجها في كليب أغنيته الأخيرة "انتي " الذي صدر في نيسان، ما زاد من وقع المفاجأة على الجمهور.وكانت شيماء قد فقدت نجلها الوحيد "رضا" المعروف بـ"ضاضا" في حادث مأساوي في أيلول الماضي، بعد سقوطه من شرفة منزلهم بالطابق العاشر، في واقعة نعاها الليثي بكلمات مؤثرة عبر حساباته الرسمية. (فوشيا)