Advertisement

فنون ومشاهير

انهيار على الهواء.. زوجة الفنان الشهير تتهمه بضربها وخطف ابنتيها

Lebanon 24
07-06-2025 | 15:23
A-
A+
Doc-P-1371905-638849319664491598.jpg
Doc-P-1371905-638849319664491598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة مطرب المهرجانات الشعبي إسماعيل الليثي، جدلًا واسعًا بعد ظهورها في بث مباشر عبر "تيك توك"، وهي في حالة انهيار وبكاء، متهمةً زوجها بـ"تعنيفها وسرقة ممتلكاتها واختطاف ابنتيها".
Advertisement

وفي البث الذي تداولته منصات التواصل على نطاق واسع، قالت شيماء: "إسماعيل الليثي ضربني وسرق دهبي وفلوسي وخطف بناتي.. أنا مستحملة من 10 سنين".

وظهرت الزوجة تطلب النجدة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"عشر سنوات من الصمت والمعاناة"، ما أثار موجة من التعاطف والتضامن بين المتابعين، الذين تداولوا المقطع بشكل واسع وسط مطالبات بتدخل الجهات المختصة.

يُذكر أن العلاقة بين الطرفين بدت متماسكة خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت شيماء إلى جانب زوجها في كليب أغنيته الأخيرة "انتي الغزالة" الذي صدر في نيسان، ما زاد من وقع المفاجأة على الجمهور.

وكانت شيماء قد فقدت نجلها الوحيد "رضا" المعروف بـ"ضاضا" في حادث مأساوي في أيلول الماضي، بعد سقوطه من شرفة منزلهم بالطابق العاشر، في واقعة نعاها الليثي بكلمات مؤثرة عبر حساباته الرسمية. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
بعدما اتّهمته بضربها... طليق فنانة شهيرة يخرج عن صمته وهذا ما أوضحه
lebanon 24
08/06/2025 04:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير يُهدّد زوجته السابقة خلال بثّ مباشر: الأمر خرج عن السيطرة
lebanon 24
08/06/2025 04:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما وجّهت له تهماً خطيرة... طليقة فنان لبنانيّ تعتذر منه مباشرة على الهواء (فيديو)
lebanon 24
08/06/2025 04:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المبلغ الكبير... إتّهام بالنصب يطال إبنتيّ فنان راحل شهير
lebanon 24
08/06/2025 04:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:30 | 2025-06-07
10:22 | 2025-06-07
08:10 | 2025-06-07
06:45 | 2025-06-07
03:52 | 2025-06-07
02:03 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24