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فنون ومشاهير
انهيار على الهواء.. زوجة الفنان الشهير تتهمه بضربها وخطف ابنتيها
Lebanon 24
07-06-2025
|
15:23
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أثارت خبيرة التجميل
شيماء سعيد
، زوجة مطرب المهرجانات الشعبي
إسماعيل الليثي
، جدلًا واسعًا بعد ظهورها في بث مباشر عبر "تيك توك"، وهي في حالة انهيار وبكاء، متهمةً زوجها بـ"تعنيفها وسرقة ممتلكاتها واختطاف ابنتيها".
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وفي البث الذي تداولته منصات التواصل على نطاق واسع، قالت شيماء: "
إسماعيل
الليثي ضربني وسرق دهبي وفلوسي وخطف بناتي.. أنا مستحملة من 10 سنين".
وظهرت الزوجة تطلب النجدة، مشيرة إلى ما وصفته بـ"عشر
سنوات من
الصمت والمعاناة"، ما أثار موجة من التعاطف والتضامن بين المتابعين، الذين تداولوا المقطع بشكل واسع وسط مطالبات بتدخل الجهات المختصة.
يُذكر أن العلاقة بين الطرفين بدت متماسكة خلال الفترة الماضية، حيث ظهرت شيماء إلى جانب زوجها في كليب أغنيته الأخيرة "انتي
الغزالة
" الذي صدر في نيسان، ما زاد من وقع المفاجأة على الجمهور.
وكانت شيماء قد فقدت نجلها الوحيد "رضا" المعروف بـ"ضاضا" في حادث مأساوي في أيلول الماضي، بعد سقوطه من شرفة منزلهم بالطابق العاشر، في واقعة نعاها الليثي بكلمات مؤثرة عبر حساباته الرسمية. (فوشيا)
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