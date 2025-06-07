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فنون ومشاهير

فنانة تصارع جلطة رئوية بعد الولادة.. وزوجها يكشف تفاصيل حالتها الصحية

Lebanon 24
07-06-2025 | 23:00
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كشف الصحفي هشام أمين، زوج الفنانة راندا حافظ، أن حالتها الصحية غير مستقرة حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة الأكسجين لا تزال منخفضة، ما استدعى إبقاءها على جهاز التنفس الطبيعي.
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وأضاف لـ "سيدتي" أنها خضعت مؤخرًا لـ تحاليل وأشعة جديدة، أظهرت أن الجلطة لا تزال موجودة في الشريان الرئيسي للرئة.

أما سبب الجلطة، فهو مضاعفات طبية حدثت بعد خضوعها لـ عملية ولادة قيصرية، إذ بدأت تعاني بعدها من صعوبة في التنفس، انخفاض بالأكسجين، وآلام حادة في الصدر، ليتبيّن بالفحوصات أنها أصيبت بـ جلطة في الشريان الرئوي أدّت إلى انسداد شبه كامل فيه. (سيدتي)
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