فنانة تصارع جلطة رئوية بعد الولادة.. وزوجها يكشف تفاصيل حالتها الصحية

كشف الصحفي ، زوج الفنانة ، أن حالتها الصحية غير مستقرة حتى الآن، مشيراً إلى أن نسبة الأكسجين لا تزال منخفضة، ما استدعى إبقاءها على جهاز التنفس الطبيعي.

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وأضاف لـ "سيدتي" أنها خضعت مؤخرًا لـ تحاليل وأشعة جديدة، أظهرت أن الجلطة لا تزال موجودة في الشريان للرئة.



أما سبب الجلطة، فهو مضاعفات طبية حدثت بعد خضوعها لـ عملية ولادة ، إذ بدأت تعاني بعدها من صعوبة في التنفس، انخفاض بالأكسجين، وآلام حادة في ، ليتبيّن بالفحوصات أنها أصيبت بـ جلطة في الشريان الرئوي أدّت إلى انسداد شبه كامل فيه. (سيدتي)