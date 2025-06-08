صور جديدة لابن الياس بو صعب والفنانة جوليا وخطيبته الحسناء.. هذا ما كانا يفعلانه في روما

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وكان سامر وخطيبته يحضران عرسا في مدينة . انتشرت صور لسامر نجل المجلس النيابي والفنانة وخطيبته لانا نسولي عبر .وكان سامر وخطيبته يحضران عرسا في مدينة .

واختارت لانا فستانا طويلا أزرق اللون وكانت أيضا برفقة والديها.



ولفت المتابعون ان لانا تشبه والدتها كثيرا.



واحتفل مؤخرا بخطوبته على الشابة لانا نسولي.



وأشارت صفحات متابِعة للفنانة جوليا إلى أن التحضيرات لحفل الزفاف قد بدأت، ومن المتوقع أن يكون الحفل فخماً ومميزاً.