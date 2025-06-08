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فنون ومشاهير

صور جديدة لابن الياس بو صعب والفنانة جوليا وخطيبته الحسناء.. هذا ما كانا يفعلانه في روما

Lebanon 24
08-06-2025 | 00:23
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انتشرت صور لسامر بو صعب نجل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس وخطيبته لانا نسولي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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وكان سامر وخطيبته يحضران عرسا في مدينة روما الإيطالية.
 
 
 
 
 
واختارت لانا فستانا طويلا أزرق اللون وكانت أيضا برفقة والديها.

ولفت المتابعون ان لانا تشبه والدتها كثيرا.

واحتفل سامر بو صعب مؤخرا بخطوبته على الشابة لانا نسولي.

وأشارت صفحات متابِعة للفنانة جوليا بطرس إلى أن التحضيرات لحفل الزفاف قد بدأت، ومن المتوقع أن يكون الحفل فخماً ومميزاً.

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