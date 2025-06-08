بعدما هاجر إلى استراليا.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود عن قرار اعتزاله

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تراجع الفنان المصري هيثم سعيد عن قراره بالتوقف عن العمل الفني، مشيرا إلى ان ما أعلنه في الفترة الماضية لم يكن اعتزالاً نهائياً.وأشار سعيد في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أنه توقف بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية عن إصدار أغان جديدة، مشيراً إلى أنه لم يغب عن الساحة تماماً كما فُهم سابقاً.وأوضح هيثم أنه عدل عن قراره السابق، ويستعد حالياً لإحياء عدد من الحفلات هذا العام، تتوزع ما بين مدينة سيدني الأسترالية، التي يقيم فيها حالياً، والعاصمة ، والمملكة .وكشف أنه سيكون ضمن المشاركين في حفل فني كبير يُقام بمدينة جدة، يجمعه بعدد من النجوم من العالمين العربي والغربي، من بينهم نجوم فرقة "بلو" البريطانية، والنجم الكندي من أصل لبناني "مساري"، والمطربة المغربية جنات.وكان هيثم قد أعلن في وقت سابق اعتزاله الفن، مشيراً إلى أنه قرر الهجرة إلى أستراليا، بعدما فقد الشعور بالتقدير، وواجه صعوبة في الحصول على أعمال جديدة.وأثار قراره حينها تفاعلاً واسعاً، حيث عبّر عدد من الفنانين عن دعمهم له، وفي مقدمتهم الفنان تامر حسني، الذي وجه له رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".يثشار إلى ان هيثم سعيد كان أحد أبرو مشتركي برنامج "سوبر ستار". (العين)