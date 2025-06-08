Advertisement

فنون ومشاهير

على البحر.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده وهذا عمره (صور)

Lebanon 24
08-06-2025 | 01:25
A-
A+
Doc-P-1371999-638849682041303559.jpg
Doc-P-1371999-638849682041303559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل مؤخرا الفنان راغب علامة بعيد ميلاده الـ 63 فهو من مواليد 7 حزيران 1962.
Advertisement

ونشر لؤي نجل راغب صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه على تطبيق انستغرام حيث أطل وهو ينفخ شمعة عيد ميلاده .
 
 
 
 
وكان راغب برفقة زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة وابنه لؤي.

كما نشر لؤي صورة لوالده وهو يستمتع بوقته على البحر. 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
بأجواء مميزة راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده.. وهكذا رد على الحاقدين والحاسدين (فيديو)
lebanon 24
08/06/2025 13:34:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
lebanon 24
08/06/2025 13:34:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
lebanon 24
08/06/2025 13:34:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها (صورة)
lebanon 24
08/06/2025 13:34:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:41 | 2025-06-08
05:16 | 2025-06-08
04:45 | 2025-06-08
04:31 | 2025-06-08
04:15 | 2025-06-08
04:14 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24