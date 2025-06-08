على البحر.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده وهذا عمره (صور)



Advertisement

ونشر لؤي نجل صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه على تطبيق حيث أطل وهو ينفخ شمعة عيد ميلاده . احتفل مؤخرا الفنان بعيد ميلاده الـ 63 فهو من مواليد 7 حزيران 1962.ونشر لؤي نجل صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه على تطبيق حيث أطل وهو ينفخ شمعة عيد ميلاده .

وكان راغب برفقة زوجته مصممة المجوهرات وابنه لؤي.



كما نشر لؤي صورة لوالده وهو يستمتع بوقته على البحر.