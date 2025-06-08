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فنون ومشاهير
على البحر.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده وهذا عمره (صور)
Lebanon 24
08-06-2025
|
01:25
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احتفل مؤخرا الفنان
راغب علامة
بعيد ميلاده الـ 63 فهو من مواليد 7 حزيران 1962.
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ونشر لؤي نجل
راغب
صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه على تطبيق
انستغرام
حيث أطل وهو ينفخ شمعة عيد ميلاده .
وكان راغب برفقة زوجته مصممة المجوهرات
جيهان علامة
وابنه لؤي.
كما نشر لؤي صورة لوالده وهو يستمتع بوقته على البحر.
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