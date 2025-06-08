لقطة رومانسية تجمع ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب وخطيبته الأردنية الحسناء.. وزفافهما قريب!؟

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وأطل صعب في الصورة وهو يقبل خطيبته بلقطة رومانسية. نشرت الحسناء زين قطامي خطيبة سيليو صعب نجل مصمم الأزياء صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق .وأطل صعب في الصورة وهو يقبل خطيبته بلقطة رومانسية.

وعقد سيليو صعب في عام 2024 خطبته على الأردنية الجميلة.



وكشفت زين في حديث سابق ان علاقتها بابن المصمم اللبناني بدأت منذ العام 2021 حيث كان حبا من النظرة الأولى، وروت انهما ذهبا في موعدين غراميين متتاليين في دبي كما شاءت الصدف أن يحجزا الرحلة ذاتها المتجهة من دبي إلى ذاك الصيف.



ويبدو ان سيدخل خلال الصيف الحالي.