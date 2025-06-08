لن يصور في لبنان.. برنامج "ذا فويس" بنسخته العربية يعود في هذا الموعد

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بدأ برنامج " " بنسخته العربية باستقبال المتقدمين للمشاركة في موسم جديد يعمل على تحضيره لصالح محطة "أم بي سي"، وفق ما كشفت "نواعم".وقالت المعلومات أن عدد المرشحين من نجوم الغناء في العالم العربي اصبح جاهزاً لاختيار هم والمشاركة.وعلم أن النجمة ستكون ضمن اللجنة، في حين لفتت معلومات إلى أن المفاوضات قائمة مع النجم الذي غاب عن الموسم الأخير.وبحسب المعلومات يتم تقديم المشتركين من خلال فيديو مصور يُرسل على الطلب التطبيق الخاص بالبرنامج.وتشير المعلومات إلى أن التصوير سيتم في هذا الموسم وليس في كما كان في المواسم الماضية، ومن المتوقع أن يُعرض على شاشة ام بي سي بداية الخريف المقبل.يذكر أن البرنامج حصد نسبة مشاهدات عالية في مواسم سابقة وخرج مجموعة من الأصوات اللافتة، كما أثار جدلاً بين لجان التدريب من نجوم الغناء الذين تناوبوا على المشاركة ضمنه.(نواعم)