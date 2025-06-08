لهذا السبب أخفت النجمة السورية الشهيرة إصابتها بالسرطان

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للمرة الأولى روت الفنانة تفاصيل صراعها مع مرض السرطان، موضحة أنها تعمدت إخفاء مرضها في البداية لعدم قدرتها على تقبل التعاطف، وحرصها على العيش بشكل طبيعي.وقالت في إحدى الندوات الصحافية: "أخفيت مرضي لأني ما كنتش قادرة أتقبل التعاطف والطبطبة وقتها.. كنت عايزة أعيش حياتي بطريقة عادية ونشرت الخبر بعد ما بدأت أستعيد عافيتي، علشان أعطي صورة إيجابية لأي مريض".وأضافت أن تجربتها الشخصية جعلتها تدرك أن "صاحبات الخبرة" – في إشارة إلى من مررن بتجارب مماثلة – يمكنهن أن "يُنرن للمريضة مناطق لا تراها"، مؤكدةً أهمية دعم المرضى نفسيًا وزرع الأمل فيهن.وكانت علوش قد تلقت الدعم من جمهورها إعجاباً بشجاعتها وصراحتها، حيث اختارت التحدث عن تجربتها بعد التعافي، لتكون مصدر إلهام للأخريات، في خطوة تثبت وعيها الاجتماعي وإدراكها لمسئوليتها كنجمة مؤثرة.(لها)