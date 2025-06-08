زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة العربية الشهيرة تنشر صورة واضحة لابنتها تعرفوا إليها

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وظهرت ابنتها "ليا" في الفيديو وهي تستمتع بأجواء غنائية. نشرت الفنانة الجزائرية فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وظهرت ابنتها "ليا" في الفيديو وهي تستمتع بأجواء غنائية.

يُذكر ان أمل تزوجت عام 2015 من رجل الأعمال عواضة وهو يعتبر من أثرياء ومن . وفي عام 2017 رزقا بابنتهما "ليا".