Advertisement

فنون ومشاهير

زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة العربية الشهيرة تنشر صورة واضحة لابنتها تعرفوا إليها

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1372065-638849783927663688.jpg
Doc-P-1372065-638849783927663688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
Advertisement

وظهرت ابنتها "ليا" في الفيديو وهي تستمتع بأجواء غنائية.
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان أمل تزوجت عام 2015 من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة وهو يعتبر من أثرياء لبنان ومن منطقة النبطية. وفي عام 2017 رزقا بابنتهما "ليا".
 
مواضيع ذات صلة
كيف علقت الإعلامية الشهيرة على خبر انفصالها عن زوجها الفنان؟ (صورة)
lebanon 24
08/06/2025 18:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة... فنان يوجّه رسالة مؤثرة لابنه (صورة)
lebanon 24
08/06/2025 18:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان جريء... فنانة شهيرة تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان
lebanon 24
08/06/2025 18:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
lebanon 24
08/06/2025 18:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:19 | 2025-06-08
09:52 | 2025-06-08
08:40 | 2025-06-08
06:50 | 2025-06-08
05:41 | 2025-06-08
05:16 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24