في البترون.. كارلا حداد تستمتع بوقتها على البحر وتُمارس هذه الرياضة (صور)

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وأطلت كارلا وهي تستمتع بوقتها على البحر في . نشرت المذيعة ومقدمة البرامج فيديو عبر حسابها على .وأطلت كارلا وهي تستمتع بوقتها على البحر في .

وظهرت كارلا وهي تمارس رياضة التجديف.



وأطلت كارلا مؤخرا في لقاء إعلامي تحدثت فيه عن أسباب انفصالها عن زوجها الأول الممثل ومقدم البرامج والثاني الشاب .