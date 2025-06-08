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فنون ومشاهير
في البترون.. كارلا حداد تستمتع بوقتها على البحر وتُمارس هذه الرياضة (صور)
Lebanon 24
08-06-2025
|
04:45
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج
كارلا حداد
فيديو عبر حسابها على
انستغرام
.
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وأطلت كارلا وهي تستمتع بوقتها على البحر في
منطقة البترون
.
وظهرت كارلا وهي تمارس رياضة التجديف.
وأطلت كارلا مؤخرا في لقاء إعلامي تحدثت فيه عن أسباب انفصالها عن زوجها الأول الممثل ومقدم البرامج
طوني أبو جودة
والثاني الشاب
وائل قسيس
.
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