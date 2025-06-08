نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً

نُقِلَ الفنان المصري إلى المستشفى للمرة الثالثة، بعد تدهور حالته الصحية.

Advertisement

وساءت حالة الفنان المصري خلال الساعات الأخيرة، وتمّ وضعه على الأجهزة الطبية في غرفة العناية المركزة، لأنّ وضعه خطير جدّاً. (العربية)