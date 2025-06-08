Advertisement

فنون ومشاهير

نقل فنان شهير إلى المستشفى للمرّة الثالثة... حالته خطيرة جدّاً

Lebanon 24
08-06-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1372190-638850001456144131.jpg
Doc-P-1372190-638850001456144131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نُقِلَ الفنان المصري صبري عبد المنعم إلى المستشفى للمرة الثالثة، بعد تدهور حالته الصحية.
Advertisement
 
وساءت حالة الفنان المصري خلال الساعات الأخيرة، وتمّ وضعه على الأجهزة الطبية في غرفة العناية المركزة، لأنّ وضعه خطير جدّاً. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
lebanon 24
08/06/2025 18:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حالته حرجة.. فنان شهير أصيب بجلطة دماغية للمرة الثانية (صور)
lebanon 24
08/06/2025 18:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقِلَت بشكلٍ عاجلٍ إلى المستشفى... عدوى خطيرة كادت تكلف هذه الفنانة الشهيرة حياتها!
lebanon 24
08/06/2025 18:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إتّهامات خطيرة... زوجة فنان لبنانيّ شهير تشنّ هجوماً قويّاً عليه وهذا ما زعمته (فيديو)
lebanon 24
08/06/2025 18:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:52 | 2025-06-08
08:40 | 2025-06-08
06:50 | 2025-06-08
05:41 | 2025-06-08
05:16 | 2025-06-08
04:45 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24