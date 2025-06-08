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فنون ومشاهير
مايلي سايرس تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة عن المخدرات
Lebanon 24
08-06-2025
|
13:54
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أحدثت النجمة
مايلي سايرس
ضجة كبيرة
بحديثها الصريح عن تعاطيها للمخدرات واستراتيجيتها القديمة لإخفاء الأموال التي أنفقتها على المخدرات عن محاسبها الخاص.
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وكشفت النجمة العالمية في مقابلة جديدة ضمن
بودكاست
خاص على قناة "ذا رينغر": "كانت المخدرات هي التكلفة الأكبر التي انفقتها في حياتها. ولإخفائها عن محاسبي الخاص، كنت أتحجج بأنها ملابس قديمة بمزادات علنية. وهكذا كانت تتلقى شيكات بآلاف الدولارات، ولكنها في الحقيقة تصرفها على المخدرات".
ولفتت
سايرس
إلى أن محاسبتها كانت تطلب رؤية البضائع التي اشترتها. وتذكرت قائلةً: "في كل مرة كانت تراني، كانت تسألني: أين قميص
جون لينون
الأصلي الذي اشتريته بـ 15 ألف دولار؟ فأردّ، إنه في الطابق العلوي. هل ترغبين به"، لذلك اشتريت الكثير من الملابس القديمة تلك الفترة.
وأضافت نجمة البوب أن أسلوبها في كتابة الأغاني يختلف عندما لا تتعاطى المخدرات، وقالت "أشعر أن الأشياء تختلف فأكتب الأغاني وأنا رصينة، لكنني لا أستطيع العثور على أغاني مثل أغنية Tangerine".
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