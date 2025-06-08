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فنون ومشاهير

وصية من شريف منير لزوج ابنته.. ما علاقة عادل امام؟

Lebanon 24
08-06-2025 | 16:00
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احتفل الفنان المصري شريف منير بعقد قران ابنته أسما على الشاب أحمد شامل عزمي المتخصص في الرقص المعاصر، وذلك وسط حضور الأهل وعدد من الأصدقاء.
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ووجه شريف منير رسالة مؤثرة إلى زوج ابنته، بعدما وقف وسط الحضور في عقد القران ليتحدث عما يريده من زوج ابنته خلال حياتهما معا.
ونشر شريف منير مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ووضع في خلفيته الموسيقى الخاصة بفيلم "عريس من جهة أمنية" الذي شارك شريف منير في بطولته إلى جوار عادل إمام وحلا شيحة.

ولعب وقتها شريف منير دور الشخص الذي يرغب في الزواج من الابنة التي يحبها والدها بجنون، ويرفض فكرة التخلي عنها أو الابتعاد عنها.
وقال شريف منير في كلمته إن ابنته أسما وقفت إلى جواره كثيرا، وتعد بمثابة الأم بالنسبة إليه، وكانت دائما ما توجهه في طريقه، وتضبط له حياته.

وطلب شريف منير من زوج ابنته أن يعتني بها، مؤكدا أن الأمر الوحيد الذي يطلبه منه هو أن يكون حنونا على ابنته، خاصة أنه في يوم من الأيام لن يكون على قيد الحياة، لذلك يريد الاطمئنان على ابنته، معربا عن ثقته في زوج ابنته.
ولم تتمالك أسما شريف منير دموعها وهي تقف إلى جوار والدها خلال حديثه عنها وعن زوجها الجديد، وظلت تحتضنه وهو يتحدث عنها.

وتلقى شريف منير المباركات من عدد كبير من زملائه، وكذلك جمهوره، حيث تمنوا لابنته الاستقرار في حياتها الجديدة، في ظل خوضها تجربة الزواج للمرة الثالثة.
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