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فنون ومشاهير
بعد تعرضه لأزمة صحية.. زوجة صبري عبد المنعم توضح تطورات حالته
Lebanon 24
08-06-2025
|
23:00
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شهدت الحالة الصحية للفنان
صبري عبد المنعم
تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، بعد أيام من القلق نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أدخلته العناية المركزة.
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وسارعت زوجته السيدة سهير
عبد المنعم
إلى طمأنة الجمهور برسالة نشرتها عبر صفحتها على "
فيسبوك
"، أكدت فيها خروجه من العناية وانتقاله إلى غرفة عادية.
في منشور عبر حسابها على "فيس بوك"، أعربت سهير عبد المنعم عن امتنانها لدعوات الجمهور، وكتبت: الحمد لله والشكر لله، أطمنكم، ببركة دعواتكم، صبري خرج من العناية إلى غرفة حطها.
وجاءت كلماتها بمثابة رسالة أمل لكل من تابع الحالة الصحية للفنان في الأيام الماضية.
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