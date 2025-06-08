بعد تعرضه لأزمة صحية.. زوجة صبري عبد المنعم توضح تطورات حالته

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وسارعت زوجته السيدة سهير إلى طمأنة الجمهور برسالة نشرتها عبر صفحتها على " "، أكدت فيها خروجه من العناية وانتقاله إلى غرفة عادية. شهدت الحالة الصحية للفنان تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، بعد أيام من القلق نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أدخلته العناية المركزة.وسارعت زوجته السيدة سهير إلى طمأنة الجمهور برسالة نشرتها عبر صفحتها على " "، أكدت فيها خروجه من العناية وانتقاله إلى غرفة عادية.

في منشور عبر حسابها على "فيس بوك"، أعربت سهير عبد المنعم عن امتنانها لدعوات الجمهور، وكتبت: الحمد لله والشكر لله، أطمنكم، ببركة دعواتكم، صبري خرج من العناية إلى غرفة حطها.



وجاءت كلماتها بمثابة رسالة أمل لكل من تابع الحالة الصحية للفنان في الأيام الماضية.