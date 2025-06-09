نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)

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فقد أطلت رولا في الصورة على سرير المستشفى وعلّقت عليها قائلة: "تآكل الجسد وأصبح ترابا الفناء. يا خالقي ضع قلبي بين يديك. وأمسك مهما أخطأت". نشرت الإعلامية والممثلة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق أقلقت من خلالها الجمهور.فقد أطلت رولا في الصورة على سرير المستشفى وعلّقت عليها قائلة: "تآكل الجسد وأصبح ترابا الفناء. يا خالقي ضع قلبي بين يديك. وأمسك مهما أخطأت".

وأثارت رولا قلق المتابعين على صحتها، فهي لم تكشف تفاصيل ما حصل لها.



يُذكر ان رولا عملت في قناة "الميادين" و" " ومثلت في مسلسل "العميل" ومسلسل "وأخيرا".

تعمل بحسون أيضا أستاذة محاضرة في الجامعات ، وهي كابتن طيار مجازة.