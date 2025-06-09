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فنون ومشاهير

نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)

Lebanon 24
09-06-2025 | 00:36
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نشرت الإعلامية والممثلة رولا بحسون صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أقلقت من خلالها الجمهور.
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فقد أطلت رولا في الصورة على سرير المستشفى وعلّقت عليها قائلة: "تآكل الجسد وأصبح ترابا في دار الفناء. يا خالقي ضع قلبي بين يديك. وأمسك بيدي مهما أخطأت".
 
 
 
 
وأثارت رولا قلق المتابعين على صحتها، فهي لم تكشف تفاصيل ما حصل لها.

يُذكر ان رولا عملت في قناة "الميادين" و"الغد" ومثلت في مسلسل "العميل" ومسلسل "وأخيرا". 
 
 
 
 
 
تعمل بحسون أيضا أستاذة محاضرة في الجامعات اللبنانية، وهي كابتن طيار مجازة.

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