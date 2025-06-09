Advertisement

فنون ومشاهير

"حتى أخي باعني".. فنان شهير يُفجّر مفاجأة على المسرح إليكم ما قاله

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1372414-638850579003630496.jpg
Doc-P-1372414-638850579003630496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الفنان التركي الشهير أوزجان دينيز عن فصل جديد من أزمته العائلية المتصاعدة، بعدما دخل في خلاف قانوني علني مع شقيقه الأكبر أرجان دينيز، في نزاع تجاوز حدود العائلة ليصل إلى المحاكم، ثم يمتد لاحقاً إلى خشبة المسرح وأغانيه، حيث عبّر الفنان عن خيبته العميقة من خلال تغيير لافت في كلمات واحدة من أشهر أغانيه.
Advertisement

وبدأت الأزمة بإقدام أوزجان على رفع دعوى قضائية ضد شقيقه، بعد خلاف بينهما على نقل ملكية عقار، ليتحول الخلاف إلى نزاع قانوني اتُّهم فيه الشقيق بتهديد أوزجان بالقتل، والإساءة اللفظية إلى زوجته سمر دينيز.

ووفقاً لوسائل إعلام تركية، فقد تقدم أوزجان بطلب حماية إلى المحكمة، التي قضت بمنع أرجان دينيز من الاقتراب منه أو توجيه أي إهانات أو تهديدات، لمدة شهرين.

ومع أن الخلاف العائلي ظهر في بادئ الأمر كقضية شخصية داخلية، إلا أن أوزجان اختار التعبير عن صدمته بالفن، فخلال إحدى حفلاته على مسرح "جاهيده" في إسطنبول، لاحظ الجمهور تغييراً لافتاً في كلمات أغنية "أصلان غيبي" الشهيرة، التي كان الفنان قد أطلقها في أوائل الألفينات، فبدلاً من أداء الكلمات الأصلية (حتى والدي باعني)، قال أوزجان في أدائه الأخير: "حتى أخي باعني".

هذا التغيير أطلق موجة واسعة من التفسيرات والجدل في الإعلام التركي، واعتبره كثيرون دليلاً واضحاً على عمق الجرح العاطفي الذي سبّبه له شقيقه، خاصة وأن الأغنية نفسها تعبّر عن الخيانة والخذلان.(الإمارات 24)


مواضيع ذات صلة
معاجين أسنان شهيرة... تحقيق يُفجّر مفاجأة خطيرة بشأنها
lebanon 24
09/06/2025 10:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل فاجأ زياد برجي على المسرح خلال إحيائه حفلاً في بيروت... وهذا ما قاله للجمهور
lebanon 24
09/06/2025 10:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تفجر مفاجأة.. ما هي؟
lebanon 24
09/06/2025 10:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
lebanon 24
09/06/2025 10:18:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:55 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:35 | 2025-06-09
02:25 | 2025-06-09
00:36 | 2025-06-09
00:33 | 2025-06-09
23:55 | 2025-06-08
23:00 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24