"حتى أخي باعني".. فنان شهير يُفجّر مفاجأة على المسرح إليكم ما قاله

Advertisement

كشف الفنان الشهير عن فصل جديد من أزمته العائلية المتصاعدة، بعدما دخل في خلاف قانوني علني مع شقيقه الأكبر ، في نزاع تجاوز حدود العائلة ليصل إلى المحاكم، ثم يمتد لاحقاً إلى خشبة المسرح وأغانيه، حيث عبّر الفنان عن خيبته العميقة من خلال تغيير لافت في كلمات واحدة من أشهر أغانيه.وبدأت الأزمة بإقدام أوزجان على رفع دعوى قضائية ضد شقيقه، بعد خلاف بينهما على نقل ملكية عقار، ليتحول الخلاف إلى نزاع قانوني اتُّهم فيه الشقيق بتهديد أوزجان بالقتل، والإساءة اللفظية إلى زوجته سمر دينيز.ووفقاً لوسائل إعلام تركية، فقد تقدم أوزجان بطلب حماية إلى المحكمة، التي قضت بمنع دينيز من الاقتراب منه أو توجيه أي إهانات أو تهديدات، لمدة شهرين.ومع أن الخلاف العائلي ظهر في بادئ الأمر كقضية شخصية داخلية، إلا أن أوزجان اختار صدمته بالفن، فخلال إحدى حفلاته على مسرح "جاهيده" في إسطنبول، لاحظ الجمهور تغييراً لافتاً في كلمات أغنية "أصلان غيبي" الشهيرة، التي كان الفنان قد أطلقها في أوائل الألفينات، فبدلاً من أداء الكلمات الأصلية (حتى والدي باعني)، قال أوزجان في أدائه الأخير: "حتى أخي باعني".هذا التغيير أطلق موجة واسعة من التفسيرات والجدل في الإعلام التركي، واعتبره كثيرون دليلاً واضحاً على عمق الجرح العاطفي الذي سبّبه له شقيقه، خاصة وأن الأغنية نفسها تعبّر عن الخيانة والخذلان.(الإمارات 24)