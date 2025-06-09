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فنون ومشاهير

رغم إعلان تحسن حالته.. بسمة بوسيل تُقلق الجمهور بشأن وضع ابن تامر حسني شاهدوا ماذا نشرت (صورة)

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:25
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على الرغم من الإعلان مؤخرا عن تحسن الحالة الصحية لإبن الفنان المصري تامر حسني، إلا أنه مازال يتلقى الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة استدعت دخوله إلى وحدة الرعاية المركزة، حيث قضى فيها عدة أيام تحت الإشراف الطبي المكثف.
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ونشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام" دعاء طالبت فيه بالشفاء العاجل لابنها، وكتبت: "اللهم إني أسألك بكل اسم لك أن تشفي ابني آدم شفاءً لا يغادر سقمًا، واجعل له العافية والشفاء التام".
 
 
 
وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن إصابة نجلها آدم بوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى.

ونشرت بسمة صورة لنجلها الصغير وهو ممدّد على سرير داخل المستشفى، وعلّقت عليها بالقول: "رجاءً الدعاء لطفلي".(لها)

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