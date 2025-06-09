رغم إعلان تحسن حالته.. بسمة بوسيل تُقلق الجمهور بشأن وضع ابن تامر حسني شاهدوا ماذا نشرت (صورة)

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على الرغم من الإعلان مؤخرا عن تحسن الحالة الصحية لإبن الفنان المصري ، إلا أنه مازال يتلقى الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة استدعت دخوله إلى وحدة الرعاية المركزة، حيث قضى فيها عدة أيام تحت المكثف.ونشرت الفنانة المغربية ، عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام" دعاء طالبت فيه بالشفاء العاجل لابنها، وكتبت: "اللهم إني أسألك بكل اسم لك أن تشفي ابني آدم شفاءً لا يغادر سقمًا، واجعل له العافية والشفاء التام".