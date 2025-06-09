"مراتي وعلى ذمتي".. بعد اتهامات مُتبادلة بينهما فنان معروف يرد على زوجته البلوغر!

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كشفت أنها استعادت ابنتيها بعد أيام من توجيه اتهامات مباشرة لزوجها، المغني الشعبي ، تضمنت اختطاف الطفلتين والاعتداء الجسدي عليها.وشاركت شيماء متابعيها مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، ظهرت فيه وهي تلعب مع ابنتيها في أجواء عائلية داخل المنزل، وقد بدت على يدها إصابة واضحة. الفيديو حمل طابعًا عاطفيًا، وتفاعلت معه آلاف التعليقات التي عبّرت عن دعمها لها ومساندتها.في المقابل، خرج الليثي عن صمته، نافيًا ما تم تداوله عن انفصاله عن شيماء سعيد، ومؤكدًا أنها ما زالت زوجته حتى الآن. وقال الليثي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "دي خناقة أسرية زي أي بيت، مفيش ضرب ولا أي حاجة من الكلام اللي بيتقال".وعن الاتهامات التي وجهتها له شيماء، والمتعلقة بالاعتداء عليها وسرقة أموالها، أضاف الليثي: "صحيت من النوم لقينا الدنيا مقلوبة بسبب مشكلة بسيطة زي أي مشكلة بتحصل بين زوجين.. أنا مخدتش حاجة، وكل حاجة معاها".كما ناشد الجمهور بعدم التدخل في شؤونه الخاصة، مشددًا: "دي حياتي الشخصية وهي مراتي".واختتم الليثي رسالته بتصريحات حملت نبرة مصالحة واضحة، قائلًا: "ربنا يهديها ويديها الخير كله، ويجعلها دايمًا أحسن مني. هي لسه مراتي، وأنا عمري ما خدت منها حاجة".وجدّد نفيه لما أُشيع عن سرقته لذهبها أو تحطيمه للشقة، مشيرًا إلى أن كل ما قدمه لزوجته وأسرته كان دائمًا في إطار الزيادة، بحسب تعبيره.(العربية)