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فنون ومشاهير
بعد تداول اسمها.. هذا ما أعلنته رحمة رياض بشأن انضمامها الى لجنة تحكيم The Voice
Lebanon 24
09-06-2025
|
04:12
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أوضحت الفنانة
العراقية
رحمة رياض
أنه إلى الآن لم يتم التواصل معها في شأن انضمامها الى لجنة تحكيم برنامج
the voice
أو The
voice kids
، نافيةً بذلك كل ما يتم تداوله حول هذا الأمر عبر
السوشيال ميديا
.
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وقالت رحمة في تصريح لبرنامج "ET بالعربي": "والله الردّ ما بعرف، أنا سمعت بالإشاعة مثلي مثلك. إذا كانت موجودة، وإذا صارت، لح أكون أكيد مبسوطة لأن برنامج "
ذا فويس
كيدز" كثير حلو وناجح، وإذا لا، فأتمنى الخير للجنة
اللي راح
تكون موجودة".
وعن الأخبار المتداولة حول مشاركتها في اللجنة مع زوجها ألكسندر علوم، علّقت رحمة
رياض
ضاحكة: "صحيح، بس أنا شفت الأخبار مثلي مثلك، وحتى هو انصدم. بس لا، ما في هيك شيء أبداً".
وأبدت رحمة رياض أيضاً رأيها في اللجنة المحتملة والفنانين الذين تتمنى تواجدهم فعلاً في البرنامج قائلةً: "أتمنى
شيرين
ترجع، وحشتني والله، وحشتني شيرين. أتمنى ترجع، يعني The Voice أنا أول ما تابعته، تابعته من أجلها وصرت أحب البرنامج. وكثير حابة يكون
ناصيف زيتون
ضمن اللجنة كمان".(لها)
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