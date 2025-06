بعد تداول اسمها.. هذا ما أعلنته رحمة رياض بشأن انضمامها الى لجنة تحكيم The Voice

Advertisement

أوضحت الفنانة أنه إلى الآن لم يتم التواصل معها في شأن انضمامها الى لجنة تحكيم برنامج أو The ، نافيةً بذلك كل ما يتم تداوله حول هذا الأمر عبر .وقالت رحمة في تصريح لبرنامج "ET بالعربي": "والله الردّ ما بعرف، أنا سمعت بالإشاعة مثلي مثلك. إذا كانت موجودة، وإذا صارت، لح أكون أكيد مبسوطة لأن برنامج " كيدز" كثير حلو وناجح، وإذا لا، فأتمنى الخير للجنة تكون موجودة".وعن الأخبار المتداولة حول مشاركتها في اللجنة مع زوجها ألكسندر علوم، علّقت رحمة ضاحكة: "صحيح، بس أنا شفت الأخبار مثلي مثلك، وحتى هو انصدم. بس لا، ما في هيك شيء أبداً".وأبدت رحمة رياض أيضاً رأيها في اللجنة المحتملة والفنانين الذين تتمنى تواجدهم فعلاً في البرنامج قائلةً: "أتمنى ترجع، وحشتني والله، وحشتني شيرين. أتمنى ترجع، يعني The Voice أنا أول ما تابعته، تابعته من أجلها وصرت أحب البرنامج. وكثير حابة يكون ضمن اللجنة كمان".(لها)