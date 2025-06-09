عمرها 71 عاماً... أرملة فنان راحل تُوجّه نداءً عاجلاً: ساعدوني

أطلقت أرملة الفنان المصري الراحل ، البالغة من العمر 71 عاماً، نداءً إنسانيًا للجهات المعنية، وكشفت أنّها "تقيم في شقة مستأجرة وتدفع 4 آلاف جنيه شهرياً".

Advertisement

وأوضحت أنّها لن تعدّ قادرة على تأمين إحتياجاتها في ظل موجة الغلاء، وأضافت: "إبن زوجي يساعدني، لكن الحياة أصعب من أن يغطيها وحده".

وناشدت الجهات المسؤولة بتوفير معاش يضمن لها الحدّ الأدنى من العيش . (ارم نيوز)