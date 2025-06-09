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فنون ومشاهير

عمرها 71 عاماً... أرملة فنان راحل تُوجّه نداءً عاجلاً: ساعدوني

Lebanon 24
09-06-2025 | 08:23
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أطلقت أرملة الفنان المصري الراحل إحسان الترك، البالغة من العمر 71 عاماً، نداءً إنسانيًا للجهات المعنية، وكشفت أنّها "تقيم في شقة مستأجرة وتدفع 4 آلاف جنيه شهرياً".
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وأوضحت أنّها لن تعدّ قادرة على تأمين إحتياجاتها في ظل موجة الغلاء، وأضافت: "إبن زوجي يساعدني، لكن الحياة أصعب من أن يغطيها وحده".
وناشدت الجهات المسؤولة بتوفير معاش يضمن لها الحدّ الأدنى من العيش الكريم. (ارم نيوز)
 
 
 
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