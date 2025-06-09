25
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عمرها 71 عاماً... أرملة فنان راحل تُوجّه نداءً عاجلاً: ساعدوني
Lebanon 24
09-06-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت أرملة الفنان المصري الراحل
إحسان الترك
، البالغة من العمر 71 عاماً، نداءً إنسانيًا للجهات المعنية، وكشفت أنّها "تقيم في شقة مستأجرة وتدفع 4 آلاف جنيه شهرياً".
Advertisement
وأوضحت أنّها لن تعدّ قادرة على تأمين إحتياجاتها في ظل موجة الغلاء، وأضافت: "إبن زوجي يساعدني، لكن الحياة أصعب من أن يغطيها وحده".
وناشدت الجهات المسؤولة بتوفير معاش يضمن لها الحدّ الأدنى من العيش
الكريم
. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
نداء عاجل... بريطانيا بحاجة إلى مليون متبرع بالدم
Lebanon 24
نداء عاجل... بريطانيا بحاجة إلى مليون متبرع بالدم
09/06/2025 23:25:52
09/06/2025 23:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل من "اليازا" إلى مؤسسة "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
نداء عاجل من "اليازا" إلى مؤسسة "كهرباء لبنان"
09/06/2025 23:25:52
09/06/2025 23:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 49 عامًا فقط... وفاة فنانة معتزلة (صورة)
Lebanon 24
عمرها 49 عامًا فقط... وفاة فنانة معتزلة (صورة)
09/06/2025 23:25:52
09/06/2025 23:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عادت من سوريا... سجن 4 سنوات لأرملة "داعشي"!
Lebanon 24
عادت من سوريا... سجن 4 سنوات لأرملة "داعشي"!
09/06/2025 23:25:52
09/06/2025 23:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
معلومات مُفاجئة... هذا ما كشفته شقيقة الراحلة سعاد حسني عن مقتلها!
Lebanon 24
معلومات مُفاجئة... هذا ما كشفته شقيقة الراحلة سعاد حسني عن مقتلها!
16:12 | 2025-06-09
09/06/2025 04:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
على المسرح... فيديو لنجم بوليوود يثير الجدل شاهدوه
Lebanon 24
على المسرح... فيديو لنجم بوليوود يثير الجدل شاهدوه
14:49 | 2025-06-09
09/06/2025 02:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"الست شرع إنها تتجوز مرة واتنين وتلاتة وعشرة"... أول تعليق من الإعلامية المعروفة بعد عقد قرانها (فيديو)
Lebanon 24
"الست شرع إنها تتجوز مرة واتنين وتلاتة وعشرة"... أول تعليق من الإعلامية المعروفة بعد عقد قرانها (فيديو)
13:18 | 2025-06-09
09/06/2025 01:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مرتدية "كروب توب" وتنورة… بطلة مسلسل باب الحارة تستمتع بوقتها على البحر (فيديو)
Lebanon 24
مرتدية "كروب توب" وتنورة… بطلة مسلسل باب الحارة تستمتع بوقتها على البحر (فيديو)
11:46 | 2025-06-09
09/06/2025 11:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إعترافات جريئة... ممثلة تُثير جدلاً كبيراً: تعاطيت المخدرات!
Lebanon 24
إعترافات جريئة... ممثلة تُثير جدلاً كبيراً: تعاطيت المخدرات!
10:36 | 2025-06-09
09/06/2025 10:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
00:36 | 2025-06-09
09/06/2025 12:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2025-06-09
09/06/2025 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
Lebanon 24
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
05:21 | 2025-06-09
09/06/2025 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعل مع المُعجبات (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعل مع المُعجبات (فيديو)
03:20 | 2025-06-09
09/06/2025 03:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
Lebanon 24
هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
06:27 | 2025-06-09
09/06/2025 06:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:12 | 2025-06-09
معلومات مُفاجئة... هذا ما كشفته شقيقة الراحلة سعاد حسني عن مقتلها!
14:49 | 2025-06-09
على المسرح... فيديو لنجم بوليوود يثير الجدل شاهدوه
13:18 | 2025-06-09
"الست شرع إنها تتجوز مرة واتنين وتلاتة وعشرة"... أول تعليق من الإعلامية المعروفة بعد عقد قرانها (فيديو)
11:46 | 2025-06-09
مرتدية "كروب توب" وتنورة… بطلة مسلسل باب الحارة تستمتع بوقتها على البحر (فيديو)
10:36 | 2025-06-09
إعترافات جريئة... ممثلة تُثير جدلاً كبيراً: تعاطيت المخدرات!
09:41 | 2025-06-09
بعد أيّام قليلة من زفافهما المفاجىء... فنانة وزوجها المصوّر يُقيمان حفلاً في اليونان (صور)
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
09/06/2025 23:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
09/06/2025 23:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
09/06/2025 23:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24