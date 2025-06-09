بعد أيّام قليلة من زفافهما المفاجىء... فنانة وزوجها المصوّر يُقيمان حفلاً في اليونان (صور)

بعد أيّام قليلة من زواجهما، أقامت الفنانة والمصوّر أحمد زعتر، حفلاً في أجواء خاصة ومميّزة في .

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واجتمعت خليل بأصدقائها المقربين وعائلتها في اليونان، في حفل اتسم بالخصوصية. (الامارات 24)