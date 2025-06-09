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فنون ومشاهير

إعترافات جريئة... ممثلة تُثير جدلاً كبيراً: تعاطيت المخدرات!

Lebanon 24
09-06-2025 | 10:36
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أثارت الممثلة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي الجدل، بعدما أعلنت أنّها خاضت تجارب مختلفة في حياتها، من بينها تعاطي الممنوعات.

وقالت الحديوي إنّها "في مرحلة من حياتها جربت كل شيء، بما في ذلك الكحول وبعض أنواع المخدرات، في محاولة لفهم الواقع الذي تعيشه ولتكون مستعدة لتربية ابنتها في المستقبل إذا واجهتها مواقف مماثلة". (الإمارات 24)
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