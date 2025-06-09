25
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إعترافات جريئة... ممثلة تُثير جدلاً كبيراً: تعاطيت المخدرات!
Lebanon 24
09-06-2025
|
10:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الممثلة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي الجدل، بعدما أعلنت أنّها خاضت تجارب مختلفة في حياتها، من بينها تعاطي الممنوعات.
وقالت الحديوي إنّها "في مرحلة من حياتها جربت كل شيء، بما في ذلك
الكحول
وبعض أنواع المخدرات، في محاولة لفهم الواقع الذي تعيشه ولتكون مستعدة لتربية ابنتها في
المستقبل
إذا واجهتها مواقف مماثلة". (الإمارات 24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مايلي سايرس تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة عن المخدرات
Lebanon 24
مايلي سايرس تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة عن المخدرات
09/06/2025 23:26:02
09/06/2025 23:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. حفيدة الممثل الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة المعروفة تُثير الجدل (صور)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. حفيدة الممثل الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة المعروفة تُثير الجدل (صور)
09/06/2025 23:26:02
09/06/2025 23:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك ينفي تعاطيه المخدرات: "نيويورك تايمز تكذب"
Lebanon 24
إيلون ماسك ينفي تعاطيه المخدرات: "نيويورك تايمز تكذب"
09/06/2025 23:26:02
09/06/2025 23:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بـ "هوت شورت".. النجمة السورية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة (صور)
Lebanon 24
أطلت بـ "هوت شورت".. النجمة السورية الشهيرة تُثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة (صور)
09/06/2025 23:26:02
09/06/2025 23:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
معلومات مُفاجئة... هذا ما كشفته شقيقة الراحلة سعاد حسني عن مقتلها!
Lebanon 24
معلومات مُفاجئة... هذا ما كشفته شقيقة الراحلة سعاد حسني عن مقتلها!
16:12 | 2025-06-09
09/06/2025 04:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
على المسرح... فيديو لنجم بوليوود يثير الجدل شاهدوه
Lebanon 24
على المسرح... فيديو لنجم بوليوود يثير الجدل شاهدوه
14:49 | 2025-06-09
09/06/2025 02:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"الست شرع إنها تتجوز مرة واتنين وتلاتة وعشرة"... أول تعليق من الإعلامية المعروفة بعد عقد قرانها (فيديو)
Lebanon 24
"الست شرع إنها تتجوز مرة واتنين وتلاتة وعشرة"... أول تعليق من الإعلامية المعروفة بعد عقد قرانها (فيديو)
13:18 | 2025-06-09
09/06/2025 01:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مرتدية "كروب توب" وتنورة… بطلة مسلسل باب الحارة تستمتع بوقتها على البحر (فيديو)
Lebanon 24
مرتدية "كروب توب" وتنورة… بطلة مسلسل باب الحارة تستمتع بوقتها على البحر (فيديو)
11:46 | 2025-06-09
09/06/2025 11:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيّام قليلة من زفافهما المفاجىء... فنانة وزوجها المصوّر يُقيمان حفلاً في اليونان (صور)
Lebanon 24
بعد أيّام قليلة من زفافهما المفاجىء... فنانة وزوجها المصوّر يُقيمان حفلاً في اليونان (صور)
09:41 | 2025-06-09
09/06/2025 09:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
00:36 | 2025-06-09
09/06/2025 12:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2025-06-09
09/06/2025 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
Lebanon 24
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
05:21 | 2025-06-09
09/06/2025 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعل مع المُعجبات (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعل مع المُعجبات (فيديو)
03:20 | 2025-06-09
09/06/2025 03:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
Lebanon 24
هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل
06:27 | 2025-06-09
09/06/2025 06:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:12 | 2025-06-09
معلومات مُفاجئة... هذا ما كشفته شقيقة الراحلة سعاد حسني عن مقتلها!
14:49 | 2025-06-09
على المسرح... فيديو لنجم بوليوود يثير الجدل شاهدوه
13:18 | 2025-06-09
"الست شرع إنها تتجوز مرة واتنين وتلاتة وعشرة"... أول تعليق من الإعلامية المعروفة بعد عقد قرانها (فيديو)
11:46 | 2025-06-09
مرتدية "كروب توب" وتنورة… بطلة مسلسل باب الحارة تستمتع بوقتها على البحر (فيديو)
09:41 | 2025-06-09
بعد أيّام قليلة من زفافهما المفاجىء... فنانة وزوجها المصوّر يُقيمان حفلاً في اليونان (صور)
08:23 | 2025-06-09
عمرها 71 عاماً... أرملة فنان راحل تُوجّه نداءً عاجلاً: ساعدوني
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
09/06/2025 23:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
09/06/2025 23:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
09/06/2025 23:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24