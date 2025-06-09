إعترافات جريئة... ممثلة تُثير جدلاً كبيراً: تعاطيت المخدرات!

أثارت الممثلة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي الجدل، بعدما أعلنت أنّها خاضت تجارب مختلفة في حياتها، من بينها تعاطي الممنوعات.



وقالت الحديوي إنّها "في مرحلة من حياتها جربت كل شيء، بما في ذلك وبعض أنواع المخدرات، في محاولة لفهم الواقع الذي تعيشه ولتكون مستعدة لتربية ابنتها في إذا واجهتها مواقف مماثلة". (الإمارات 24)