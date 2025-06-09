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فنون ومشاهير

معلومات مُفاجئة... هذا ما كشفته شقيقة الراحلة سعاد حسني عن مقتلها!

Lebanon 24
09-06-2025 | 16:12
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كشفت جيهان عبد المنعم الشهيرة بـ"جيجي" شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني قصة مذكرات السندريلا التي أكدت أنها كانت سببا في مقتلها في 21 حزيران عام 2001.
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وقالت شقيقة السندريلا إنه منذ رحيل سعاد حسني والكل يبحث عن المذكرات التي كانت كتبتها وسجلتها أيضًا بصوتها على مجموعة من الأشرطة، مؤكدة أن تلك المذكرات "اختفت يوم رحيلها الغامض".


وأكدت شقيقة الفنانة المصرية الشهيرة في تصريحات لصحيفة "فيتو" المصرية، أن تلك المذكرات التي بدأت السندريلا في كتابتها "كانت سببًا في قتلها" موضحة أنها "للأسف اختفت بعد موتها ولم تظهر حتى الآن، وثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك أنها وراء قتلها".


وأشارت إلى أن الفنانة والمنتجة المصرية الراحلة اعتماد خورشيد زوجة مدير المخابرات السابق صلاح نصر أخبرتها بالقاتل" وأوضحت أن نفس الرواية أكدها الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم وأخبرها بأنه حذر سعاد من القاتل قبل سفرها إلى
لندن.

واتهمت شقيقة الفنانة سعاد حسني مسؤولا كبيرا في عصر الرئيس المصري السابق حسني مبارك بقتل السندريلا، قائلة: "المذكرات أكيد كان فيها الكثير من الأسرار والخبايا التي كانت هتكشفها بس للأسف مسئول كبير في نظام مبارك كان وراء جريمة القتل".


وتُعد قضية وفاة الفنانة المصرية الشهيرة سعاد حسني المعروفة بـ"السندريلا" واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ مصر الحديث، وقد توفيت في 21 حزيران 2001 بعد سقوطها من شرفة شقتها في لندن في ظروف غامضة أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الحادثة انتحارًا أم سقوطًا عرضيًا أم جريمة قتل مدبرة.


وعُرفت سعاد حسني بمسيرتها الفنية الحافلة حيث قدمت أكثر من 90 فيلمًا سينمائيًا وأعمالًا إذاعية وتلفزيونية، مما جعلها رمزًا ثقافيًا في العالم العربي، ومع ذلك ارتبط اسمها بأزمات شخصية وشائعات عن تورطها مع أجهزة مخابرات ومسؤولين سياسيين خلال عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.
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