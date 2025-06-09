انتقادات لموقف هاري وميغان من الألقاب الملكية لطفليهما!

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وأشارت صحيفة "ميرور" في تقرير صحافي إلى أن الأمير هاري وزوجته يأملان بأن يحتفظ ابناهما بألقابهما الملكية، ليكون القرار بأيديهما عند البلوغ.ولفت التقرير الى أن دوقة ساسكس عبّرت عن استيائها من تأخير وصول جوازات سفر طفليها، ويُعتقد أن السبب قد يكون استخدام الألقاب الملكية في الطلبات.بدورها، انتقدت المراقِبة الملكية هذا الأمر، لافتةً إلى أن تمسّك بالألقاب لطفليهما رغم انتقاداتهما المتكررة للنظام الملكي "ليس منطقياً".وأضافت بوند أن "من الصعب تخيّل طفلين نشآ في ثقافة أميركية يقرران لاحقاً العودة الى حياة ملكية لم يستمتع بها والدهما في الأصل".