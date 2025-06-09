Advertisement

فنون ومشاهير

انتقادات لموقف هاري وميغان من الألقاب الملكية لطفليهما!

Lebanon 24
09-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1372780-638851106225443673.jpg
Doc-P-1372780-638851106225443673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مصدر مقرّب من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أنه على الرغم من تخلّيهما عن أدوارهما الملكية ولكنهما لا يرغبان في حرمان طفليهما، آرتشي وليليبت، من خيار دعم العائلة المالكة في المستقبل.
Advertisement

وأشارت صحيفة "ميرور" في تقرير صحافي إلى أن الأمير هاري وزوجته يأملان بأن يحتفظ ابناهما بألقابهما الملكية، ليكون القرار بأيديهما عند البلوغ.

ولفت التقرير الى أن دوقة ساسكس عبّرت عن استيائها من تأخير وصول جوازات سفر طفليها، ويُعتقد أن السبب قد يكون استخدام الألقاب الملكية في الطلبات.

بدورها، انتقدت المراقِبة الملكية جيني بوند هذا الأمر، لافتةً إلى أن تمسّك هاري وميغان بالألقاب لطفليهما رغم انتقاداتهما المتكررة للنظام الملكي "ليس منطقياً".

وأضافت بوند أن "من الصعب تخيّل طفلين نشآ في ثقافة أميركية يقرران لاحقاً العودة الى حياة ملكية لم يستمتع بها والدهما في الأصل".
مواضيع ذات صلة
وصف بـ "المُحرج".. فيديو قديم لميغان ماركل يُثير انتقادات داخل القصر الملكي البريطاني
lebanon 24
10/06/2025 11:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هاري كين يرفع أول ألقابه
lebanon 24
10/06/2025 11:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شعرها أحمر وتشبه والدها.. الظهور الأول لابنة الأمير هاري وميغان ماركل (صور)
lebanon 24
10/06/2025 11:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
يعيشان أفضل فترة من حياتهما.. لقطة حميمة تجمع الأمير هاري وميغان ماركل (فيديو)
lebanon 24
10/06/2025 11:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:16 | 2025-06-10
04:15 | 2025-06-10
03:58 | 2025-06-10
03:46 | 2025-06-10
03:21 | 2025-06-10
03:09 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24