"ظرف" يُشعل التكهنات.. هل تزوجت النجمة الشهيرة من حبيبها سراً؟ (صور)

بعد تسريب ظرف يحمل اسميهما في حفل زفاف زميل له في الدوري الأميركي ، تصاعدت التكهنات حول زواج سري يجمع النجمة ونجم .

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وشاركت منسقة الزفاف نوتولي عبر إنستغرام خطابًا موجهًا إلى "تايلور وترافيس كيلسي" بخط يد أنيق، مع تخصيص طاولة رقم 13. هذا الأمر أثار حماسة المعجبين الذين فسروا ذلك كدليل على أن كيلسي وسويفت قد يكونان تزوّجا بالفعل.

وأوضحت نوتولي، أن كل ضيف حصل على ظرف شخصي مع ملاحظات حب كتبتها العروس إميلي ياروسز كجزء من ديكور الحفل وجمالياته.



ورغم الحماسة، أشار البعض إلى أن استخدام اسمي الطرفين على دعوات وبطاقات الحفلات أمر شائع سواء أكان متزوجًا أم لا. كما أشار آخرون إلى أن ترتيب الأسماء على الظرف بدا غير معتاد؛ ما أضاف مزيدًا من الجدل.



ورغم التكهنات، لم يكن كيلسي وسويفت حاضرين في حفل زفاف كومت الذي أقيم يوم السبت، بل حضرا حفل زفاف ابن عم كيلسي، تانر ، الذي أقيم يوم الجمعة السابق في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي.



وتأتي هذه الشائعات بعد أسابيع من تصريحات مصدر لصحيفة " ميل" بأن خطوبة كيلسي وسويفت قد تقترب بمجرد انتهاء موسم .



وذكر المصدر أن محادثات الزواج ستكون أولوية بعد انتهاء التزامات كيلسي في الدوري، وأن والدي سويفت من المتوقع أن يوافقا على طلب الزواج. (إرم نيوز)