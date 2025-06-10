Advertisement

فنون ومشاهير

"ظرف" يُشعل التكهنات.. هل تزوجت النجمة الشهيرة من حبيبها سراً؟ (صور)

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1372919-638851460123926076.jpg
Doc-P-1372919-638851460123926076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تسريب ظرف يحمل اسميهما في حفل زفاف زميل له في الدوري الأميركي لكرة القدم ، تصاعدت التكهنات حول زواج سري يجمع النجمة تايلور سويفت ونجم الكرة ترافيس كيلسي
Advertisement
 
 
وشاركت منسقة الزفاف إيلي نوتولي عبر إنستغرام خطابًا موجهًا إلى "تايلور وترافيس كيلسي" بخط يد أنيق، مع تخصيص طاولة رقم 13. هذا الأمر أثار حماسة المعجبين الذين فسروا ذلك كدليل على أن كيلسي وسويفت قد يكونان تزوّجا بالفعل.
 
 
 
 
 
وأوضحت نوتولي، أن كل ضيف حصل على ظرف شخصي مع ملاحظات حب كتبتها العروس إميلي ياروسز كجزء من ديكور الحفل وجمالياته. 

ورغم الحماسة، أشار البعض إلى أن استخدام اسمي الطرفين على دعوات وبطاقات الحفلات أمر شائع سواء أكان الثنائي متزوجًا أم لا. كما أشار آخرون إلى أن ترتيب الأسماء على الظرف بدا غير معتاد؛ ما أضاف مزيدًا من الجدل.

ورغم التكهنات، لم يكن كيلسي وسويفت حاضرين في حفل زفاف كومت الذي أقيم يوم السبت، بل حضرا حفل زفاف ابن عم كيلسي، تانر كوروم، الذي أقيم يوم الجمعة السابق في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي. 

وتأتي هذه  الشائعات بعد أسابيع من تصريحات مصدر لصحيفة "ديلي ميل" بأن خطوبة كيلسي وسويفت قد تقترب بمجرد انتهاء موسم كرة القدم.

وذكر المصدر أن محادثات الزواج ستكون أولوية بعد انتهاء التزامات كيلسي في الدوري، وأن والدي سويفت من المتوقع أن يوافقا على طلب الزواج. (إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
برفقة حبيبها الوسيم.. النجمة التركية الشهيرة تستمتع بوقتها داخل قطار فخم (صور)
lebanon 24
10/06/2025 11:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
lebanon 24
10/06/2025 11:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بشعر مُبلل.. النجمة السورية الشهيرة بإطلالة لافتة (صور)
lebanon 24
10/06/2025 11:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
lebanon 24
10/06/2025 11:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:16 | 2025-06-10
04:15 | 2025-06-10
03:58 | 2025-06-10
03:46 | 2025-06-10
03:21 | 2025-06-10
03:09 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24