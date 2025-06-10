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فنون ومشاهير

بعد اتهامها بخطف زوجها من زوجته الأولى.. هكذا ردت الفنانة المعروفة! (صورة)

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:09
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أكدت الفنانة المصرية إيناس عز الدين أنها لم تسعى لخطف زوجها من زوجته الأولى، مشيرة إلى ان زواجها منه لم يكن قرارًا سليمًا. 
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وقالت إيناس خلال لقاء مع الإعلامية مروة صبري، في برنامج "قعدة ستات" الذي يُعرض على قناة القاهرة اليوم.: "أنا ماخطفتش زوجي أحمد من مراته.. ولكن لو هنيجي للصح لأني صريحة أوي هقول ماكنش ينفع اللي حصل.. بس هتقولي إيه للقدر والنصيب.. وماحطتش زوجته الأولى في تفكيري وأنا بتجوز"

وتابعت: "ماكنتش أنانية وقولت أنا مالي.. ولكن على أساس إن أحمد هيعرف يصلح الدنيا ويتكلم معاها.. لأنها أكيد هتعرف إننا إتجوزنا بسبب حضور الفنانين والصحفيين للفرح".

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