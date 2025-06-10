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فنون ومشاهير

وقعت عن السلالم خلال مراسم عزاء.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة وهذه تطورات حالتها الصحية (صورة)

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:15
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تحدثت الفنانة المصرية مديحة حمدي عن تطورات حالتها الصحية وذلك بعد تعرضها لإصابة إثر سقوطها من السلالم خلال مراسم عزاء الفنانة الراحلة سميحة أيوب الأسبوع الماضي.
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وقالت في تصريحات جديدة "وقعت على السلم يوم العزاء، لكن الحمد لله دلوقتي أحسن، وبعمل جلسات علاج طبيعي، ومش محتاجة لأي تدخل جراحي أو عملية".
 
 
 
وأوضحت أنها تعاني من آلام حادة في الظهر؛ ما اضطرها لارتداء حزام طبي لتسهيل الحركة، لكنها تطمئن جمهورها بأنها تتعافى تدريجيا، وتوجهت بالشكر لكل من سأل عنها واهتم بحالتها.

وأعربت مديحة حمدي عن استيائها الشديد من بعض التعليقات التي وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ركزت على مظهرها خلال العزاء، وتحديداً حجابها، معتبرة أن هذه التعليقات افتقدت للرحمة والمراعاة الإنسانية في لحظات الحزن.

وردت قائلة "الناس نسيت حالة الانهيار اللي كنت فيها، وركزوا على إيه؟ أنا ماكنتش قادرة أقف من شدة الحزن. سميحة – الله يرحمها – كانت بالنسبالي مش بس صديقة، دي كانت أمي وسندي. الناس بتحكم من صورة ونسيتوا تاريخي الفني، وعلاقتي بأسرتي، وأدواري؟!".

وطالبت الفنانة الجمهور بتحكيم مشاعرهم واحترام مشاعر الآخرين في أوقات الحزن، مؤكدة أن ظهورها في العزاء لم يكن بهدف لفت الأنظار، بل كان تعبيرا عن ألم حقيقي وفقدان كبير.(إرم نيوز)





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