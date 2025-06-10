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فنون ومشاهير

أصبحت نسخة عن والدها.. صور جديدة لإبنة وائل كفوري الصُغرى تعرفوا إليها

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:16
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نشرت السيدة انجيلا بشارة فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام.
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وبدت في الفيديو ابنتها الصُغرى ميلانا وهي تستمتع بوقتها داخل مدينة الملاهي.
 
 
 
 
 
 
 
ولفت المتابعون الشبه الكبير بين ميلانا ووالدها الفنان وائل كفوري.

يُذكر ان ميلانا كانت احتفلت مؤخرا بمناولتها الأولى بغياب والدها. 
 
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