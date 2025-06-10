28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أصبحت نسخة عن والدها.. صور جديدة لإبنة وائل كفوري الصُغرى تعرفوا إليها
Lebanon 24
10-06-2025
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت السيدة
انجيلا بشارة
فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على
انستغرام
.
Advertisement
وبدت في الفيديو ابنتها الصُغرى ميلانا وهي تستمتع بوقتها داخل مدينة الملاهي.
ولفت المتابعون الشبه الكبير بين ميلانا ووالدها الفنان
وائل كفوري
.
يُذكر ان ميلانا كانت احتفلت مؤخرا بمناولتها الأولى بغياب والدها.
مواضيع ذات صلة
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة الفنان وائل كفوري الصُغرى تحتفل بالمناولة الأولى تعرّفوا إليها (صور)
10/06/2025 14:35:28
10/06/2025 14:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء ونسخة عنها.. رضوى الشربيني تحتفل بتخرج ابنتها الصُغرى تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
شقراء ونسخة عنها.. رضوى الشربيني تحتفل بتخرج ابنتها الصُغرى تعرفوا إليها (صور)
10/06/2025 14:35:28
10/06/2025 14:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "زواج وائل كفوري بالسرّ من شانا عبود"
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "زواج وائل كفوري بالسرّ من شانا عبود"
10/06/2025 14:35:28
10/06/2025 14:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة عاصي الحلاني الصُغرى توثق لحظات رومانسية مع خطيبها (صور)
Lebanon 24
ابنة عاصي الحلاني الصُغرى توثق لحظات رومانسية مع خطيبها (صور)
10/06/2025 14:35:28
10/06/2025 14:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مبالغ كبيرة جدّاً... إعلامي لبنانيّ بارز يكشف بالفيديو: خسرت كلّ أموالي في المصارف
Lebanon 24
مبالغ كبيرة جدّاً... إعلامي لبنانيّ بارز يكشف بالفيديو: خسرت كلّ أموالي في المصارف
05:35 | 2025-06-10
10/06/2025 05:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
04:53 | 2025-06-10
10/06/2025 04:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
04:41 | 2025-06-10
10/06/2025 04:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وقعت عن السلالم خلال مراسم عزاء.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة وهذه تطورات حالتها الصحية (صورة)
Lebanon 24
وقعت عن السلالم خلال مراسم عزاء.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة وهذه تطورات حالتها الصحية (صورة)
04:15 | 2025-06-10
10/06/2025 04:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُفجر مُفاجأة بشأن حياتها الشخصية.. ما قالته أثار استغراب الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تُفجر مُفاجأة بشأن حياتها الشخصية.. ما قالته أثار استغراب الجمهور (فيديو)
03:58 | 2025-06-10
10/06/2025 03:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة!
Lebanon 24
قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة!
15:04 | 2025-06-09
09/06/2025 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره
14:15 | 2025-06-09
09/06/2025 02:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟
Lebanon 24
بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟
14:24 | 2025-06-09
09/06/2025 02:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟
16:00 | 2025-06-09
09/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف لبنانيين في سوريا... شاهدوا بالصور ما ضُبِطَ بحوزتهما
Lebanon 24
توقيف لبنانيين في سوريا... شاهدوا بالصور ما ضُبِطَ بحوزتهما
08:12 | 2025-06-09
09/06/2025 08:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:35 | 2025-06-10
مبالغ كبيرة جدّاً... إعلامي لبنانيّ بارز يكشف بالفيديو: خسرت كلّ أموالي في المصارف
04:53 | 2025-06-10
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
04:41 | 2025-06-10
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
04:15 | 2025-06-10
وقعت عن السلالم خلال مراسم عزاء.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة وهذه تطورات حالتها الصحية (صورة)
03:58 | 2025-06-10
نادين الراسي تُفجر مُفاجأة بشأن حياتها الشخصية.. ما قالته أثار استغراب الجمهور (فيديو)
03:46 | 2025-06-10
بعد قرار حبسها لمدة 3 سنوات.. تعرّض والدة فنانة شهيرة لأزمة صحية (صورة)
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
10/06/2025 14:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
10/06/2025 14:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
10/06/2025 14:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24