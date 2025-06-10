أصبحت نسخة عن والدها.. صور جديدة لإبنة وائل كفوري الصُغرى تعرفوا إليها

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وبدت في الفيديو ابنتها الصُغرى ميلانا وهي تستمتع بوقتها داخل مدينة الملاهي. نشرت السيدة فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على .وبدت في الفيديو ابنتها الصُغرى ميلانا وهي تستمتع بوقتها داخل مدينة الملاهي.

ولفت المتابعون الشبه الكبير بين ميلانا ووالدها الفنان .



يُذكر ان ميلانا كانت احتفلت مؤخرا بمناولتها الأولى بغياب والدها.