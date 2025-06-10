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فنون ومشاهير
شائعة تطال الفنان بسام كوسا... هذه حقيقتها
Lebanon 24
10-06-2025
|
08:20
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انتشرت خلال الساعات الماضية عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
شائعة تُفيد عن وفاة الفنان السوري
بسام كوسا
.
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وتفاعل رواد مواقع التواصل مع "الخبر الكاذب"، إذ ضجت المنصات بعبارات القلق والدعاء، قبل أن تتضح الحقيقة ويتم نفي الشائعة بشكل قاطع، فيما دعا البعض إلى محاسبة مروجي الشائعات. (الامارات 24)
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