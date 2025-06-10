شائعة تطال الفنان بسام كوسا... هذه حقيقتها

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر شائعة تُفيد عن وفاة الفنان السوري .

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وتفاعل رواد مواقع التواصل مع "الخبر الكاذب"، إذ ضجت المنصات بعبارات القلق والدعاء، قبل أن تتضح الحقيقة ويتم نفي الشائعة بشكل قاطع، فيما دعا البعض إلى محاسبة مروجي الشائعات. (الامارات 24)