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فنون ومشاهير

عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:35
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توفي سلاي ستون رائد موسيقى الفانك ومُلهم الثورة التي شهدتها موسيقى السول في ستينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 82 عاماً.
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وقالت عائلة ستون في بيان: "نعلن بحزن عميق وفاة والدنا المحبوب، سلاي ستون، عضو فرقة سلاي آند ذي فاميلي ستون"، والراحل الذي كان يعزف على آلات موسيقية متنوّعة وسبق له وأن عانى من مشاكل مع المخدّرات، كان قائد "سلاي آند ذي فاميلي ستون"، وهي فرقة روك متعددة الأعراق والثقافات، وهو أمر كان نادراً في ستينيات القرن الماضي". (الامارات 24)
 
 
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Funk-rock pioneer Sly Stone dead at 82
 
 
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