عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)

توفي سلاي رائد موسيقى الفانك ومُلهم التي شهدتها موسيقى السول في ستينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 82 عاماً.

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وقالت عائلة ستون في بيان: "نعلن بحزن عميق وفاة والدنا المحبوب، سلاي ستون، عضو فرقة سلاي آند ذي فاميلي ستون"، والراحل الذي كان يعزف على آلات موسيقية متنوّعة وسبق له وأن عانى من مشاكل مع المخدّرات، كان قائد "سلاي آند ذي فاميلي ستون"، وهي فرقة روك متعددة الأعراق والثقافات، وهو أمر كان نادراً في ستينيات القرن الماضي". (الامارات 24)