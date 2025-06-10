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فنون ومشاهير
باللهجة اللبنانية.. ديو بين فضل شاكر ونجله قريباً!
Lebanon 24
10-06-2025
|
12:26
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كشف الصحافي
إيلي مرعب
عن تعاون غنائي جديد يجمع النجم
فضل شاكر
ونجله الفنان
محمد شاكر
، في ديو باللهجة
اللبنانية
من المنتظر طرحه قريباً.
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ويحمل العمل توقيع الشاعرة سمر
هنيدي
، وألحان
وائل الشرقاوي
، وتوزيع حسام الصعبي.
ويُعد هذا الديو أول تعاون غنائي بين الأب وابنه.
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