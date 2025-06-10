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فنون ومشاهير

باللهجة اللبنانية.. ديو بين فضل شاكر ونجله قريباً!

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:26
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كشف الصحافي إيلي مرعب عن تعاون غنائي جديد يجمع النجم فضل شاكر ونجله الفنان محمد شاكر، في ديو باللهجة اللبنانية من المنتظر طرحه قريباً.
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ويحمل العمل توقيع الشاعرة سمر هنيدي، وألحان وائل الشرقاوي، وتوزيع حسام الصعبي.

ويُعد هذا الديو أول تعاون غنائي بين الأب وابنه. 
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