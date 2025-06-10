"3 أيام تعبانة"... فنانة شابة تكشف عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة (صورة)

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وكتبت ملك زاهر في عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار و بين صحابي".وأضافت: "بس بجد حاسة أن الفترة الأخيرة بيجيلي كومنتس كلها ما انتي عايشة ومبسوطة واحنا مش عايشين، و ايه كل اللي انتو فيه وحاسة إن في الناس بصة علي اتفه الحاجات اللي ممكن تكون عندي بتبسطني، زي مثلا اني انزل اروح الجيم او اخرج مع صحابي او يكون شكلي حلو وأنا رايحة ايفينت معين".وتابعت: "حبيت بس أقولكم إن الحياة مش وردي أنا بقالي 3 أيام تعبانة شوية وعندي حاجة لحد دلوقتي مش فاهمين سببها وجت فجأة، وفي حوالي نص ساعة قبلها كنت زي الفل ومن ساعتها مش عارفة أنزل أو حد يشوفني أنا فيه ده ونفسيتي وحشة أوي".وأكملت: "أنا بحكي الكلام ده عشان تعرفوا بس إن حياتي فيها الحلو والوحش، والله زي اي حد بس انا بحب دايما أشير الحلو بس و غالبا ده غلط فقررت أشارككم".واختتمت: "كمان الوحش ومع إن اللي بيحصلي دلوقتي أنا بحمد ربنا عليه و عارفة انه بإذن الله هيكون حاجة بسيطة وإن شاء الله هخف وكله هيكون تمام بس و الهدف من الستوري دي مش إن أي حد يقلق لأن الحمد هو مخلي نفسيتي وحشة أوي كويسة و ان شاء الله الي عندي ده حقيقي كل الي طالبه أنكم، ماتحكموش علي حد من السوشيال ميديا أو من ظهوره في اي حاجة لأنها بتوري بس يمكن ٢٠٪ من حياته".ووجهت ملك رسالة لمتابعيها: "أدعولي أخف بسرعة وشكرا ، وأنا تمام مافيش حاجة مقلقة أنا بس حسيت أني محتاجة أشارك الوحش بشارك الحلو مش اكتر".