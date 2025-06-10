تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل

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من جديد، تدهورت صحة "آدم" ابن الفنان المصري وقرر الأطباء إدخاله غرفة العناية المركزة بأحد بمدينة السادس من أكتوبر جنوب .وكشف مصدر مقرب من حسني لـ"العربية.نت" تفاصيل الحالة الصحية للطفل الذي لم يتم عامه السابع، مشيرا إلى انه أصيب بآلام شديد بجانبه الأيمن، واستمر الألم عدة ساعات.وأوضح أنه وبعد انتقاله إلى المستشفى اكتشف الأطباء وجود تضخم بالزائدة الدودية.كما تابع المصدر أنه تم إجراء جراحة عاجلة للطفل لإستئصال الزائدة، وتحسنت حالته بشكل بسيط، إلا أنه تعرض إلى مضاعفات كبيرة استدعت دخوله غرفة العنائة المركزة مرة أخرى.أيضا أوضح أن الطفل مازال يحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وهو متواجد بالمستشفى برفقة والدته وبعض أفراد أسرته لحين استقرار حالته.(العربية)