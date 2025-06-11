يبدو وكأنه شقيقه: ابن باسل خياط يُثير ضجة.. أصبح شابا وسيماً كوالده (صورة)

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وأطل باسل في الصورة برفقة ابنه "شمس" الذي أصبح شابا وسيما يشبه والده. نشر الممثل السوري صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق .وأطل باسل في الصورة برفقة ابنه "شمس" الذي أصبح شابا وسيما يشبه والده.

وعلّق بعض المتابعين انهما ظهرا في الصورة كأشقاء وبنفس الوسامة.



يُشار إلى أن خياط متزوج من ، ولديهما ابن يدعى شمس وابنة تدعى ايزابيلا وهم يقيمون في دبي.



ويُشارك باسل حاليا في المسلسل المعرب "آسر" الذي يُحقق نجاحا كبيراً.