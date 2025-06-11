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فنون ومشاهير

يبدو وكأنه شقيقه: ابن باسل خياط يُثير ضجة.. أصبح شابا وسيماً كوالده (صورة)

Lebanon 24
11-06-2025 | 00:21
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نشر الممثل السوري باسل خياط صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطل باسل في الصورة برفقة ابنه "شمس" الذي أصبح شابا وسيما يشبه والده.
 
 
 
 
 
وعلّق بعض المتابعين انهما ظهرا في الصورة كأشقاء وبنفس الوسامة.

يُشار إلى أن خياط متزوج من ناهد زيدان، ولديهما ابن يدعى شمس وابنة تدعى ايزابيلا وهم يقيمون في دبي.

ويُشارك باسل حاليا في المسلسل التركي المعرب "آسر" الذي يُحقق نجاحا كبيراً. 

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