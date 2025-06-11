تفاصيل جديدة بشأن حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فهل سيحضره شخصياً؟

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تستعد أسرة الفنان المصري لزفاف حفيده في حفل عائلي خاص بعيدًا عن الأضواء.والعروس "فريدة" هي مدربة لياقة أما العريس فهو مخرج، بينما يظل حضور "الزعيم" غير مؤكد بسبب وضعه الصحي.وأوضحت مصادر مقرّبة أن المخرج ، نجل الفنان عادل إمام، تولى تنسيق قائمة الضيوف، والتي شملت أصدقاء مقربين وعددًا محدودًا من الشخصيات العامة. وجاءت هذه الخطوة لضمان خصوصية الاحتفال، الذي يُقام دون أي تغطية إعلامية أو مشاركة على منصات التواصل الاجتماعي.ولا تزال علامات الاستفهام تحوم حول مشاركة الفنان عادل إمام في حفل زفاف حفيده، خاصةً في ظل التزامه بنظام صحي صارم قد يعيق حضوره في الفعاليات المسائية.يُذكر أنه غاب عن حضور زفاف ابن شقيقه المنتج قبل أشهر لأسباب صحية مشابهة.(العين)