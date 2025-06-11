مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)

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كشف هاني ابن الفنان المصري الراحل عن عودة والده الى الغناء بعد 14 عاماً على رحيله، من خلال أغنية جديدة بعنوان "أغلى من عينيّا"، تُقدَّم على شكل معه عن طريق .ولفت هاني الأسمر إلى أن الأغنية سُجّلت بصوت والده قبل وفاته، لكنها لم تُطرح حينها وبقيت محفوظة في أرشيفه الشخصي. ومع مرور السنين، قرر هاني إعادة إحياء الأغنية، وتقديمها للجمهور كتحية لذكرى والده، ووفاءً لتاريخه الفني الذي لا يزال حاضراً في وجدان عشّاق الأغنية الشعبية.وأعاد هاني توزيع الأغنية، وأضاف صوته إليها، لتتحوّل الى دويتو إنساني وفني نادر، يظهر فيه تفاعل صوت الأب الراحل مع ابنه بطريقة تمس القلوب، وتحمل مشاعر عميقة من الحنين والوفاء.(لها)