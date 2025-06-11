هل تذكرون صاحبة أغنية "أخبارك ايه"؟ الفنانة اللبنانية الشهيرة تعود للغناء بعد غياب 10 سنوات (صورة)

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ويعتبر الحفل واحدة من المفاجآت التي تقدمها للجمهور العربي، حيث تستعد مدينة جدة، لاستقبال أكبر حفل غنائي يضم 11 مفاجأة غنائية، ليكون حفلًا فريدًا من نوعه. بعد غياب دام عشر سنوات تستعد الفنانة للعودة إلى المسرح من خلال مشاركتها في حفل "نوستالجيا فوّرها" الذي سيُقام في جدة حزيران الجاري .ويعتبر الحفل واحدة من المفاجآت التي تقدمها للجمهور العربي، حيث تستعد مدينة جدة، لاستقبال أكبر حفل غنائي يضم 11 مفاجأة غنائية، ليكون حفلًا فريدًا من نوعه.

ويضم الحفل المرتقب في جدة 11 فنانا من أنحاء الوطن العربي وهم: ، أحمد بتشان، ، مايا نصري، فريق واما، مساري، ، فريق بلو، كما يضم الحفل أيضًا فقرة غنائية لكل من ، ، فريق بلو.



واشتهرت مايا بالعديد من الأغنيات من بينها "أخبارك ايه"، "يا واحشني"، "حبة حب" وغيرها.



تزوجت من المخرج المصري عام 2010 وهي أم لـ 4 أولاد، وتعيش حاليا في مصر ما جعلها تبتعد قليلا عن الساحة الفنية.