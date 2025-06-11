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فنون ومشاهير

هل تذكرون صاحبة أغنية "أخبارك ايه"؟ الفنانة اللبنانية الشهيرة تعود للغناء بعد غياب 10 سنوات (صورة)

Lebanon 24
11-06-2025 | 02:38
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بعد غياب دام عشر سنوات تستعد الفنانة اللبنانية مايا نصري للعودة إلى المسرح من خلال مشاركتها في حفل "نوستالجيا فوّرها" الذي سيُقام في جدة يوم 13 حزيران الجاري .
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ويعتبر الحفل واحدة من المفاجآت التي تقدمها المملكة للجمهور العربي، حيث تستعد مدينة جدة، لاستقبال أكبر حفل غنائي يضم 11 مفاجأة غنائية، ليكون حفلًا فريدًا من نوعه.
 
 
 
 
ويضم الحفل المرتقب في جدة 11 فنانا من أنحاء الوطن العربي وهم: رامي جمال، أحمد بتشان، إيوان، مايا نصري، فريق واما، مساري، هيثم سعيد، فريق بلو، كما يضم الحفل أيضًا فقرة غنائية لكل من أحمد الشريف، يوسف العماني، فريق بلو.

واشتهرت مايا بالعديد من الأغنيات من بينها "أخبارك ايه"، "يا واحشني"، "حبة حب" وغيرها.

تزوجت من المخرج المصري إيهاب لمعي عام 2010 وهي أم لـ 4 أولاد، وتعيش حاليا في مصر ما جعلها تبتعد قليلا عن الساحة الفنية. 
 
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