بسبب مرض ابنه.. هذا ما فعله تامر حسني (صورة)

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وأوضح تامر عبر خاصية " " بحسابه الرسمي على "إنستغرام" أن ظروف نجله المرضية كانت السبب في تغيّبه، قائلاً: "شكراً يا عريس يا جميل، سامحني، مرض ابني وعملياته منعتني أكون معاكم، ألف مبروك ليك وللعروسة، ربنا يسعدكم ويحفظكم". بسبب الحالة الصحية لابنه الأصغر آدم، اعتذر الفنان المصري عن عدم مشاركته في حفل زفاف الفنان .وأوضح تامر عبر خاصية " " بحسابه الرسمي على "إنستغرام" أن ظروف نجله المرضية كانت السبب في تغيّبه، قائلاً: "شكراً يا عريس يا جميل، سامحني، مرض ابني وعملياته منعتني أكون معاكم، ألف مبروك ليك وللعروسة، ربنا يسعدكم ويحفظكم".

من جانبه، أعاد محمد نشر رسالة تامر، وردّ عليها برسالة دعم، متمنيًا لآدم الشفاء العاجل، وكتب: "حبيبي يا تامر، ربنا يطمنك عليه ويقومه بالسلامة، وميشوفش حاجة وحشة أبدًا.. دعواتكم ليه يا جماعة".



يُذكر أن آدم، نجل تامر حسني، نُقل مؤخرًا إلى غرفة العناية المركزة بأحد بمدينة 6 أكتوبر، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.